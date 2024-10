Μπλεξίματα για τον πρώην του Ολυμπιακού Ουί Τζο Χουάνγκ για ροζ βίντεο

Σοβαρά μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ουί Τζο, αφού φέρεται να μαγνητοσκόπησε ερωτικές συνευρέσεις του με δύο γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τώρα η εισαγγελία προτείνει τη φυλάκιση του Νοτιοκορεάτη επιθετικού για την επόμενη τετραετία για παράνομη βιντεοσκόπηση των σεξουαλικών επαφών του με τις εν λόγω γυναίκες από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τα εν λόγω βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας προ μηνών, με την κουνιάδα του να τα διαρρέει. «Δεν θα κάνω τίποτα κακό στο μέλλον και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ως ποδοσφαιριστής», είπε ο Χουάνγκ στο δικαστήριο της Σεούλ, ενώ τόνισε πως λυπάται βαθιά για τα όσα προκάλεσε με αυτή την κίνησή του.

