Στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία ο Γεωργιάδης -Συζήτηση για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών πανδημιών μίλησε στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Συζητούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες επερχόμενες πανδημίες και πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού όλες τις μεγάλες προκλήσεις που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σήμερα και λόγω της κλιματικής αλλαγής και όλων των αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή μας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας και τόνισε ότι και η Ελλάδα πιστεύει ότι «μέσα από την συνεργασία, την αλληλεγγύη και τις κοινές δράσεις θα μπορέσει η ανθρωπότητα να πάει μπροστά».

Υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια Σύνοδος για την Υγεία συνδιοργανώνουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Νορβηγίας. Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση επενδυτών που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Συνόδου, με θέμα «Όλοι για την υγεία, υγεία για όλους», μαζί με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγιέζους και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Γκέιτς, Μπιλ Γκέιτς.

