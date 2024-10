Μαραθώνιος γυναικών παγκόσμιο ρεκόρ: Απίστευτη εμφάνιση από την Τσεπνγκέτις

Η Τσέπνγκετιτς αφού είχε πέρασμα στα μισά (1:04:16) που είναι η 5η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον ημιμαραθώνιο (το ατομικό της ρεκόρ και 3η καλύτερη επίδοση είναι 1:04:02) ολοκλήρωσε την τρομερή της προσπάθεια στον μαραθώνιο σε 2:09:56 τρέχοντας όλη τη διαδρομή σε ρυθμό κάτω από 2:10:00! Η επίδοση της είναι ιστορική όχι μόνο για το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά και γιατί έγινε η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα του 2:10:00. Το ατομικό της ρεκόρ πριν από το σημερινό αγώνα ήταν 2:14:04 και ήταν η 3η ταχύτερη όλων των εποχών πίσω από την Ασέφα (2:11:53) και την Σιφάν Χασάν (Ολλανδία) που έχει 2:13:44.

WORLD RECORD: In her third @BankofAmerica #ChicagoMarathon win, Ruth Chepngetich breaks the world record in an unofficial time of 2:09:57! Congratulations Ruth! pic.twitter.com/YJJP8j0oxQ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024