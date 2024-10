Ισραήλ – Μαρίνα Σάττι: Πέντε μήνες μετά η Γκόλαν απάντησε για το χασμουρητό

Η Eden Golan σίγουρα δεν φανταζόταν ότι θα γίνει σύμβολο μίσους. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη όταν επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην Eurovision 2024. Παρά τις εκκλήσεις να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό, οι διοργανωτές της Eurovision επέτρεψαν στην Golan να τραγουδήσει για τη χώρα της, αφού όμως ζήτησαν να «αποπολιτικοποιηθεί» το τραγούδι της, αφαιρώντας κάθε αναφορά στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 Ισραηλινούς και ξεκίνησε τον πόλεμο.

Όπου κι αν πήγαινε, τη συναντούσαν ορδές εξοργισμένων διαδηλωτών και τελικά αναγκάστηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι της σε μια αρένα γεμάτη αποδοκιμασίες τόσο δυνατές που δεν μπορούσε να ακούσει τον εαυτό της. Παρά ταύτα, διατήρησε την ψυχραιμία της και — μόλις τέσσερις ημέρες μετά τα 21α γενέθλιά της — κατάφερε να φτάσει στους τελικούς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του κοινού και την πέμπτη συνολικά.

H Eden μίλησε στο Hollywood Reporter από το Ισραήλ, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη Μαρίνα Σάττι και το συμβάν, όπου χασμουρήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

“Anti-Booing” Tech and Calls From Gal Godot: Eden Golan, Israel’s Eurovision Star, Reveals All https://t.co/dSpXfv7UAw

— The Hollywood Reporter (@THR) October 9, 2024