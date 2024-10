Στην Αθήνα ο Τζέφρι Πάιατ – Είδε Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας

Σε ημερίδα για την ενέργεια – REPowerEU Diversification Workshop, παρέστη ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και έχει την ευκαιρία να συζητήσει την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας με ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου του πρωθυπουργού, του υπουργείου Ενέργειας και του υπουργείου Εξωτερικών. Στην ημερίδα μίλησαν επίσης ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θ.Σκυλακάκης, ο υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Βλαντίμιρ Μαλίνοφ, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Μίκολα Κόλισνικ, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής για θέματα Ενέργειας της ΕΕ, Μάθιου Μπάλντγουιν και η ceo της ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Tremendous event & very pleased to have joined 🇬🇷Minister @Skylakakis , DepMin @ASdoukou , 🇧🇬 Minister Malinov, 🇺🇦Deputy Minister Kolisnyk, 🇪🇺 EU DDG @BaldwinMatthew at #RepowerEU in Athens. (1/2)

«Υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στην Ελλάδα. Πάντα ευχάριστο να συναντιέμαι με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη. Ενθαρρυντικές ενημερώσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και τις προοπτικές εξαγωγών, την πρόοδο στην περιφερειακή συνδεσιμότητα, τις συζητήσεις Αμερικανών επενδυτών όπου η υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας μπορεί να βοηθήσει», αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε στην Αθήνα και με τον υφυπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας Μίκολα Κόλισνικ. «Σημαντικό να πληροφορηθώ για την προετοιμασία του χειμώνα και να επεκτείνουμε την συνεργασία μας με Αμερικανικές εταιρείες ενέργειας για να υποστηρίξουμε την ανοικοδόμηση ενέργειας της Ουκρανίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Πάιατ.

Excellent seeing 🇺🇦DepMin Kolisnyk in Athens. Important to catch up on winter preparation and to build on our engagement w/ U.S. energy companies to support Ukraine energy reconstruction. pic.twitter.com/vxexohx3vQ

