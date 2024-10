Κυκλώνας Μίλτον Φλόριντα: «Αν δεν φύγετε, θα πεθάνετε»

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στους αυτοκινητόδρομους της Φλόριντα, με κατοίκους να σπεύδουν πανικόβλητοι να εγκαταλείψουν την πολιτεία ενόψει της άφιξης του κυκλώνα Μίλτον αύριο Τετάρτη. Ο κυκλώνας Μίλτον ισχυροποιήθηκε στην ανώτατη κλίμακα πλησιάζοντας τη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, πριν από την αναμενόμενη άφιξή του -τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη- στη Φλόριντα, η οποία επλήγη πρόσφατα από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν.Ο Μίλτον, ένας κυκλώνας «κατηγορίας 5» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, που το CNN αποκάλεσε «τον ισχυρότερο της φετινής χρονιάς στη Γη», προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος που θα πλήξει εδώ και έναν αιώνα την περιοχή Τάμπα της Φλόριντα – τρίτης πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας των ΗΠΑ.

Just so people have any idea what Hurricanes categories look like.

This video shows the differences between a category 1, 2, 3, 4, & 5 hurricane in regard to potential home damage.#hurricane #HurricaneMilton #Emergency #weather #florida pic.twitter.com/ROrUTjKm4P

— The Tank (@TheTankGuns) October 7, 2024