7 Οκτωβρίου Ισραήλ: «Η μέρα που πέθανε η μουσική»

Σαν σήμερα ξεκίνησε η σκληρή μάχη του Ισραήλ με τη Χαμάς και τώρα, έναν χρόνο μετά, ο κόσμος δεν είναι πια ίδιος. Οι σοκαριστικές εικόνες από τον πόλεμο τροφοδοτούν την αγωνία για τις εξελίξεις και πυροδοτούν τους φόβους να ξεσπάσει μια πολύ ευρύτερη σύγκρουση, με απρόβλεπτες, αλλά σίγουρα τραγικές συνέπειες.

7 Οκτωβρίου 2023, «η ημέρα που πέθανε η μουσική»

Ένα βίντεο που ανέβασε το κράτος του Ισραήλ στα social media θυμίζει την τραγική ημέρα της επίθεσης των τρομοκρατών της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ, όπου σφαγιάστηκαν αθώοι Ισραηλινοί, ενώ δεκάδες άλλοι κρατούνται ακόμη ως όμηροι. Στο βίντεο, με τη λεζάντα «7 Οκτωβρίου, η ημέρα που πέθανε η μουσική», φαίνεται η στιγμή που οι DJ στο φεστιβάλ σταματούν τον ήχο και καλούν τους παρευρισκόμενους να φύγουν για να γλιτώσουν από την επίθεση των τρομοκρατών, που πλησίαζαν στο σημείο.

Εν μέσω μουσικού φεστιβάλ, συναγερμοί πυραύλων. Οι DJ ειδοποιούν το πλήθος να διαλυθεί.

7 Οκτωβρίου, η μέρα που πέθανε η μουσική.

Εκατοντάδες νεαροί Ισραηλινοί που ήθελαν απλώς να χορέψουν πυροβολήθηκαν και απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς.

Η συνέχεια είναι γνωστή: αθώοι νεαροί έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν από τους τρομοκράτες που οδηγούσαν οχήματα και πυροβολούσαν εναντίον τους. Οι τρομοκράτες, στη συνέχεια, εισέβαλαν σε κοινότητες Ισραηλινών και τους σκότωσαν βάναυσα, ρίχνοντας χειροβομβίδες στα σπίτια τους και πυροβολώντας εν ψυχρώ.

Bίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ:

Σοκαριστικά είναι και όσα περιγράφει η «κοπέλα με τα κόκκινα», που επέζησε από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Σε νέο βίντεο που ανέβασε το Ισραήλ, περιλαμβάνεται ένα κολάζ υλικού από τις φρικαλεότητες της Χαμάς μέσα στο έτος που πέρασε.

Η λεζάντα γράφει: «Είναι δύσκολο να εκφράσουμε τι έχουμε περάσει μέσα σε αυτήν τη χρονιά. Αυτό το βίντεο θα βοηθήσει. Και προς τον λαό του Ισραήλ: Σας ευχαριστούμε. Ποτέ δεν θα λυγίσουν το πνεύμα μας».

Σύμβολα της φρίκης η Νόα Αργκαμάνι και η άτυχη Σάνι Λουκ

Κάποιες εικόνες άφησαν ανεξίτηλο στίγμα και χαρακτήρισαν τη σύγκρουση που θα ακολουθούσε. Η νεαρή Νόα Αργκαμάνι εκλιπαρούσε για να σωθεί η ζωή της, καθώς την έπαιρναν τρομοκράτες με μηχανή μακριά από το φεστιβάλ και εκείνη προσπαθούσε να αγγίξει τον σύντροφό της, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς. Η Νόα απελευθερώθηκε και έχει σμίξει έκτοτε ξανά με την οικογένειά της, μετά από πολύμηνη κράτηση στα χέρια των τρομοκρατών.

Αργότερα, η εικόνα της 22χρονης Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ, που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς, έδειξε στον κόσμο την ωμότητα των τρομοκρατών: έσερναν το σώμα της σε καρότσα οχήματος, βεβηλώνοντας το πτώμα της, αφού τη σκότωσαν αναίτια στο μουσικό φεστιβάλ την ώρα που διασκέδαζε.

Εκείνη η ημέρα αποτέλεσε την αρχή της σκληρής σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το Ισραήλ έχει ανοίξει πλέον και νέο μέτωπο, κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα νέα βίντεο από τις τραγικές στιγμές της επίθεσης των τρομοκρατών της Χαμάς:

Παραμένουν υπό κράτηση 97 όμηροι, στα χέρια της Χαμάς

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και του πολέμου που ακολούθησε περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και 97 όμηροι από τους περίπου 250 που μεταφέρθηκαν στη Γάζα παραμένουν εκεί. Πιστεύεται πως πολλοί από όσους παραμένουν στη Γάζα είναι ήδη νεκροί.

Σοκαριστικές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο από τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ:

Περισσότεροι από 41.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και περισσότεροι από 96.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων. Οι IDF εκτίμησαν τον Αύγουστο ότι περισσότεροι από 17.000 από αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν μαχητές της Χαμάς. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι σχεδόν 2.000 πολίτες του έχουν σκοτωθεί, κυρίως από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις. Οι IDF λένε ότι 250 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, 28 Ισραηλινοί είχαν σκοτωθεί από επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Ο πόλεμος μαίνεται σε πολλαπλά μέτωπα

Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν τη Δευτέρα τελετές μνήμης για τη συμπλήρωση ενός έτους από την πιο θανατηφόρα επίθεση στην ιστορία της χώρας, μια επιδρομή υπό την ηγεσία της Χαμάς που κατέρριψε το αίσθημα ασφάλειας και πυροδότησε πολέμους σε δύο μέτωπα χωρίς ορατό τέλος. Η Χαμάς σηματοδότησε την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εκτοξεύοντας ένα μπαράζ ρουκετών στο Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητά της μετά από έναν χρόνο πολέμου και καταστροφής στη Γάζα. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες κατά του Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου 2023, σε υποστήριξη της Χαμάς, υποσχέθηκε να συνεχίσει τα πυρά παρά τις πρόσφατες απώλειές της.

Η αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση πριν από ένα χρόνο -η οποία βρήκε τους Ισραηλινούς απροετοίμαστους σε μια σημαντική εβραϊκή γιορτή- κλόνισε την πίστη τους στους ηγέτες τους και στον στρατό τους, και οι «μετασεισμοί» της εξακολουθούν να διαπερνούν την περιοχή. Ο πόλεμος στη Γάζα μαίνεται και το Ισραήλ διεξάγει νέο πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ. Υπάρχει επίσης μια κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν -το οποίο υποστηρίζει τόσο τη Χαμάς όσο και τη Χεζμπολάχ-, που απειλεί να παρασύρει την περιοχή σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη κατάσταση.

Ένας χρόνος από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα

Ο πόλεμος ξεκίνησε την ίδια ημέρα ως αντίποινα για την επίθεση στο νότιο Ισραήλ που εξαπέλυσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες αντίστασης.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε σημαντικές στιγμές του περασμένου έτους.

7 Οκτωβρίου 2023 – Επιχείρηση της Χαμάς στο Ισραήλ

Μαχητές που πρόσκεινται στη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες διέσπασαν το φράγμα γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας για μια επιχείρηση στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.139 άτομα και αιχμαλωτίζοντας περίπου 250.

7 Οκτωβρίου 2023 – Τα αντίποινα του Ισραήλ

Το απόγευμα, το Ισραήλ απάντησε χτυπώντας τη Γάζα με αεροπορικές επιθέσεις. Μερικές εκατοντάδες σκοτώθηκαν τις πρώτες ώρες, καθώς το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι θα «εξοντώσει τη Χαμάς».

8 Οκτωβρίου 2023 – Η Χεζμπολάχ μπαίνει στη μάχη

Μετά από 24 ώρες, η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες, ανακοινώνοντας ότι υποστηρίζει τον λαό της Γάζας και ότι θα σταματήσει όταν ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός.

13 Οκτωβρίου 2023 – Ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Γάζα

Στις 13 Οκτωβρίου, το Ισραήλ είπε στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη και να μετακινηθούν νότια. Την ίδια ημέρα, στρατεύματα των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας.

17 Οκτωβρίου 2023 – Νοσοκομείο Al-Ahli

Μια τεράστια έκρηξη στο αραβικό νοσοκομείο al-Ahli της Γάζας -το οποίο ήταν γεμάτο με Παλαιστίνιους- σκοτώνει σχεδόν 500 ανθρώπους. Το Ισραήλ δήλωσε ότι επρόκειτο για μια άστοχη εκτόξευση ρουκέτας από την ένοπλη ομάδα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ).

15 Νοεμβρίου 2023 – Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Στις 15 Νοεμβρίου, ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, μετά από πολιορκία αρκετών ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων νεογέννητων μωρών, πέθαναν από έλλειψη ρεύματος και προμηθειών. Οι IDF λένε ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε για να κρύψει ένα υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς.

19 Νοεμβρίου 2023 – Η πρώτη επίθεση των Χούθι

Οι Χούθι, σύμμαχοι της Χαμάς που ελέγχουν τμήματα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, εξαπέλυσαν την πρώτη τους επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα στις 19 Νοεμβρίου. Κατέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο, το Galaxy Leader, το οποίο φέρεται να ανήκει εν μέρει σε έναν Ισραηλινό επιχειρηματία. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 25 άνθρωποι, οι οποίοι έκτοτε κρατούνται αιχμάλωτοι από τους Χούθι.

24 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2023 – Προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Σε έναν χρόνο πολέμου στη Γάζα, υπήρξε μια παύση των μαχών – μια τετραήμερη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του Κατάρ, η οποία ανανεώθηκε δύο φορές και πραγματοποιήθηκε από τις 24 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου. Οι μάχες διακόπηκαν και επετράπη η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καθώς η Χαμάς απελευθέρωσε αιχμαλώτους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει 50 γυναίκες και παιδιά από τους 237 αιχμαλώτους της 7ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει 150 Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά από τις φυλακές του. Μετά από επτά ημέρες, η εκεχειρία έληξε. Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός βρίσκονται έκτοτε σε αδιέξοδο.

12 Ιανουαρίου 2024 – Αεροπορικές επιθέσεις στην Υεμένη

Στις 12 Ιανουαρίου 2024, πολεμικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας άρχισαν να βομβαρδίζουν την Υεμένη ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μάιος – Επιχείρηση στη Ράφα

Το Ισραήλ εισέβαλε στη Ράφα στις 6 Μαΐου για μια «περιορισμένη» επιχείρηση εναντίον μαχητών της Χαμάς. Μήνες αργότερα, η νότια πόλη της Γάζας εξακολουθεί να δέχεται επιθέσεις. Διεθνής κατακραυγή μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, η οποία σκότωσε 45 ανθρώπους στα τέλη Μαΐου. Ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν ένα «τραγικό λάθος», ενώ ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες είπε ότι η πόλη έχει γίνει «κόλαση επί της γης».

Ιούνιος – Διάσωση ομήρων

Στις αρχές Ιουνίου, τέσσερις όμηροι διασώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Ο στρατός λέει ότι απελευθέρωσε τους ομήρους κάτω από σφοδρά πυρά και απάντησε με πλήγματα.

Ιούλιος – Σκοτώνεται ο ηγέτης της Χαμάς

Σε ένα σεισμικό γεγονός, ο κορυφαίος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκε στο Ιράν στα τέλη Ιουλίου.Η Χαμάς είπε αργότερα ότι πέθανε σε αεροπορική επιδρομή και κατηγορεί το Ισραήλ, το οποίο είχε ορκιστεί να σκοτώσει τον Χανίγια και άλλους ηγέτες της Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Ο Γιαχία Σινουάρ, ο εγκέφαλος πίσω από εκείνες τις επιθέσεις, διορίστηκε νέος ηγέτης της Χαμάς λίγες ημέρες αργότερα.

Σεπτέμβριος – Εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο, θάνατος του Νασράλα

Την ημέρα αυτή, εκατοντάδες βομβητές ανατινάζονται στο Λίβανο. Μία ημέρα αργότερα, ασύρματοι ανατινάχθηκαν επίσης. Οι επιθέσεις αυτές -που αποδόθηκαν στο Ισραήλ- σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους. Στις 23 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ επιτέθηκε απευθείας στον Λίβανο στα νότια, στην κοιλάδα Μπεκάα, στα ανατολικά και στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, το Νταχίγια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 550 ανθρώπους. Στη συνέχεια, στις 27 Σεπτεμβρίου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε μια επίθεση που ισοπέδωσε αρκετές πολυκατοικίες.

Οκτώβριος – Το Ισραήλ εισέρχεται στον Λίβανο, επίθεση του Ιράν

Την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, οι ισραηλινές δυνάμεις διασχίζουν τα σύνορα για να πραγματοποιήσουν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιδρομές» κατά της Χεζμπολάχ. Την 1η Οκτωβρίου, σε μια αναμενόμενη κίνηση, το Ιράν εκτοξεύει σχεδόν 200 πυραύλους, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, σε αντίποινα για την εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.