Λάνα Ντελ Ρέι: Ο σύζυγός μου είναι ένας και μοναδικός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι

Η Λάνα Ντελ Ρέι ανήκει και επίσημα πλέον στην κατηγορία των παντρεμένων, καθώς στις 26 Σεπτεμβρίου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Τζέρεμι Ντουφρέν. Το ζευγάρι διοργάνωσε μια απλή και λιτή τελετή δίπλα στο ποτάμι, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι δυο τους μπορεί να μην ανακοίνωσαν δημόσια την είδηση του γάμου τους, όμως οι παπαράτσι φρόντισαν να «κλέψουν» μερικά στιγμιότυπα από τον υπαίθριο χώρο που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο. Η Λάνα Ντελ Ρέι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φορώντας ένα second hand νυφικό, το οποίο αγόρασε από κατάστημα. Εκεί, την περίμενε ο πλέον σύζυγός της, όπως και οι καλεσμένοι.

Η Λάνα Ντελ Ρέι δεν είχε αναφερθεί ποτέ δημόσια στη σχέση της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν, επιλέγοντας να προστατέψει αυτό το κομμάτι από τη δημοσιότητα. Η πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνισή τους, μπορεί να κίνησε υποψίες, όμως κανείς δεν περίμενε ότι οι δυο τους σχεδίαζαν να παντρευτούν τόσο άμεσα. Μία εβδομάδα μετά τον γάμο, η Λάνα Ντελ Ρέι απαθανατίστηκαν να περνούν χαλαρό χρόνο μαζί στην πολιτεία της Λουιζιάνας, δηλαδή εκεί που τελέστηκε και ο γάμος τους. Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, οι δυο τους κάθονται, μιλούν, γελούν και δείχνουν ευτυχισμένοι.

Η τραγουδίστρια είδε το αναρτημένο υλικό και αποφάσισε να σχολιάσει, γράφοντας: «Όλα αυτό που μπορώ να πω για τον Τζέρεμι είναι ότι είναι ένας και μοναδικός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι». Σύμφωνα με το People, η Λάνα Ντελ Ρέι και ο Τζέρεμι Ντουφρέν γνωρίζονται αρκετά χρόνια, όμως η σχέση τους δεν είναι πολύς καιρός που έλαβε άλλη μορφή. Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε σχετικά με τον σύζυγο της τραγουδίστριας: «Ο Τζέρεμι είναι διαφορετικός από τους άνδρες που συναντούσε η Λάνα Ντελ Ρέι στον χώρο της μουσικής. Είναι υπέροχος τύπος, γοητευτικός και χαρισματικός. Φέρεται πολύ καλά στη Λάνα».

Lana Del Rey Says New Husband Jeremy Dufrene Is ‘the One and Only’: ‘We’re Very Happy’ https://t.co/Ch3PgXdwhI

— People (@people) October 3, 2024