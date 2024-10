Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στον Λίβανο και το Ιράν είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα με στόχο την πλήρη εξάλειψη της απειλής Χεζμπολάχ και ετοιμάζεται να εξαπολύσει τα αντίποινά του στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Η Βηρυτός επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών, που προκάλεσαν τεράστιες εκρήξεις και στήλες καπνού κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Στόχος φέρεται να ήταν ο Χασέμ Σαφιεντίν, εξάδελφος του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό την περασμένη εβδομάδα και προαλειφόμενος διάδοχός του. Σύμφωνα με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν 11 αλλεπάλληλα πλήγματα σε προπύργιά της στη νότιο Βηρυττό. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως τους κατοίκους των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν. Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσαν κατά πόσον σκοτώθηκε ο εθνικός συντονιστής της οργάνωσης, αλλά οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο έντονοι που έκαναν τα κτίρια να τρέμουν ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί αυτοκινήτων.

Ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνοδεύεται από κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε την Τρίτη πάνω από 200 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, με τα δυο μέρη να ανταλλάσσουν κατόπιν απειλές, εντείνοντας την ανησυχία πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε γενικευμένη ανάφλεξη.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως επρόκειτο περί αντιποίνων για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, την 27η Σεπτεμβρίου και αυτή του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, που σκοτώθηκε σε επίθεση την 31η Ιουλίου στην ιρανική πρωτεύουσα αποδοθείσα στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε χθες, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, πως «μπορούμε να αποφύγουμε» το ξέσπασμα «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή, όμως πρέπει «να γίνουν πολλά» για αυτό. Ο Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να εμποδίσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διατάξει πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη, που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Very Heavy Airstrikes by the Israeli Air Force on the Dahieh Suburb of Southern Beirut in the last hour, with several High-Rise Buildings reported to have Collapsed. pic.twitter.com/5guS5so54R

