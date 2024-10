Τζολί σύντροφος: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν τις φήμες περί ειδυλλίου

Η Αντζελίνα Τζολί φημολογείται ότι βγαίνει με τον Βρετανό ράπερ και πολιτικό ακτιβιστή Akala. Οι φήμες περί ειδυλλίου κυκλοφορούν εδώ και λίγο καιρό, ωστόσο μερικές νέες φωτογραφίες έριξαν νέο λάδι στη φωτιά. Το Σαββατοκύριακο, ο 40χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε από την 49χρονη Αντζελίνα Τζολί για την εταιρεία της, Atelier Jolie. Ο Akala φαίνεται καθαρά σε μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη στην εν λόγω εκδήλωση λίγο πριν εμφανιστούν στην ίδια συλλογή φωτογραφιών οι εικόνες της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Η ηθοποιός έπαιρνε συνέντευξη από τον Μουσταφά στον εκθεσιακό χώρο του Atelier Jolie, στην Great Jones Street. Η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ φορούσε ένα γκρι κοστούμι και μαύρες μπότες, ενώ καθόταν. Ο Αkala φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και βρισκόταν στο κοινό.

🆕 Angelina Jolie, Pax and Maddox greeting Akala and Chanelle Newman with so much warmth at the New York Film Festival 🥰 pic.twitter.com/WE7HNbcXZX

