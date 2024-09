Οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον: Εξι από την Ελλάδα

Το Great Place To Work, παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, ανακοίνωσε τη λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe! Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 100 εταιρείες και οργανισμούς που επιλέχθηκαν μετά από έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της οποίας ρωτήθηκαν περισσότεροι από 1,3 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη σχετικά με την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας τους, αντιπροσωπεύοντας την εργασιακή εμπειρία περισσότερων από 2 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. 300.000 απαντήσεις εξ αυτών προήλθαν από εταιρείες που ήταν επιλέξιμες για τη λίστα και αυτή η κατάταξη βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση.

Οι εταιρείες από την Ελλάδα που πέτυχαν την ένταξή τους στη λίστα

Hack The Box

Motodynamics

Yodeck

XM Greece

Campeόn Gaming

Transifex

Πώς γίνεται υποψήφια μια εταιρεία

Για να είναι υποψήφια μια εταιρεία για ένταξη στην ευρωπαϊκή αυτή λίστα, θα πρέπει πρώτα να έχει διακριθεί στη λίστα Best Workplaces της χώρας της. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα πρέπει να είναι Great Place To Work Certified™ και να απασχολούν από 50 έως 499 εργαζόμενους στην Ευρώπη. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε εμπιστευτικές απαντήσεις έρευνας εργαζομένων μέσω της οποίας αξιολογούν την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τις εταιρικές αξίες και την ηγεσία στην εταιρεία τους. Οι εταιρείες αξιολογούνται, επίσης, για το πόσο καλά δημιουργούν μια εμπειρία στον χώρο εργασίας που αφορά όλους (For All™) τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι εργασία κάνουν.

Global CEO Great Place To Work: Συγχαρητήρια στις εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους

Δήλωση Michael C. Bush, Global CEO Great Place To Work: «Συγχαρητήρια στις εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη. Παρά τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αυτές οι εταιρείες βρήκαν τρόπους να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη στους ανθρώπους τους, οικοδομώντας πάνω σε θεμέλια εμπιστοσύνης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία τα επόμενα χρόνια».

Δήλωση Γεώργιου Μαύρου, Country Head Great Place To Work® Hellas: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την ένταξη 6 εξαιρετικών ελληνικών εταιρειών στη φετινή λίστα Best Small & Medium Workplacesin Europe. Η δέσμευσή τους στη δημιουργία εξαιρετικών χώρων εργασίας αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εμπιστοσύνης, της καινοτομίας και της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε την επιτυχία τους, καθώς πρωτοστατούν στη δημιουργία εξαιρετικών χώρων εργασίας για όλους».

Οι 10 πρώτες εταιρείες στη λίστα:

Talos360

ECOMMBX

CPC Unternehmensmanagement AG

Mobilee

Synergies

EBS Group

Dedicare

Tradedoubler Sp. z o.o.

MTB-Siivouspalvelu Oy

Hack The Box