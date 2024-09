Τυφώνας «Helene» Φλόριντα: 3 νεκροί, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, ακυρώθηκαν πτήσεις

Ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας «Helene» έφθασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στη Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC). «Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του (κυκλώνα) Ελέν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε το NHC. Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός. Σύμφωνα με το CBS News, ο τυφώνας προβλεπόταν να φέρει «καταστροφικό και θανατηφόρο» κύμα καταιγίδας σε ορισμένες περιοχές, καθώς και ισχυρούς, καταστροφικούς ανέμους, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι. Περισσότεροι από 1,1 εκατ. πολίτες στη Φλόριντα ήταν ήδη χωρίς ρεύμα από αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το PowerOutage.us, που παρακολουθεί τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μαζί με άλλους περίπου 70.000 στην Τζόρτζια.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και αποδίδονται στον τυφώνα «Helene». Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Γουίλερ της Τζόρτζια, δήλωσε τηλεφωνικά στο CBS News ο ιατροδικαστής της κομητείας, Τεντ Μέρσερ. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή της Τάμπα όταν μια πινακίδα κυκλοφορίας έπεσε πάνω σε όχημα. Ο Ντε Σάντις δήλωσε, επίσης, ότι περίπου 3.500 άνδρες της Εθνικής Φρουράς ήταν σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες. Ο διευθυντής του Κέντρου Τυφώνων, Μάικλ Μπρέναν, περιέγραψε το αναμενόμενο κύμα καταιγίδας κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτογραμμής της Φλόριντα ως «ένα πραγματικά αβίωτο σενάριο». «Αυτό μπορεί να καταστρέψει σπίτια, να μετακινήσει αυτοκίνητα και η στάθμη του νερού θα αυξηθεί πολύ γρήγορα με την προσέγγιση της “Ελένης” απόψε και θα μπορούσε να αποκόψει τις οδούς διαφυγής», δήλωσε ο Μπρέναν.

Οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν κύματα που κάλυψαν γέφυρα, με τους οδηγούς να περνούν μέσα από το νερό για να την διασχίσουν. Ο τυφώνας «Helene», η οποία ενισχύθηκε με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιγράφηκε από το Κέντρο Τυφώνων ως «εξαιρετικά επικίνδυνη», με «απειλητικούς για τη ζωή ανέμους». Το Kέντρο Τυφώνων δήλωσε ότι «συνεχείς άνεμοι ισχύος τροπικής καταιγίδας» και ριπές που πλησίαζαν την ισχύ τυφώνα ήταν ήδη αισθητές κατά μήκος της δυτικής ακτής της Φλόριντα πριν από την προσγείωση το βράδυ της Πέμπτης. Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο τυφώνας «Helene» «παρήγαγε καταστροφικούς ανέμους που θα εξαπλωθούν στην ξηρά στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών», δήλωσε το Κέντρο Τυφώνα. Το Κέντρο προειδοποίησε τους ανθρώπους να μη βγαίνουν έξω σε τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες και να είναι προσεκτικοί εάν οι άνεμοι εξασθενήσουν, καθώς αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το μάτι έχει βγει στη στεριά, κάτι που θα οδηγούσε σε μια σύντομη ανάπαυλα των επικίνδυνων συνθηκών πριν αυτές επιστρέψουν, καθώς η άλλη πλευρά του τείχους της καταιγίδας κινείται προς τα μέσα.

Μετά την άφιξη της καταιγίδας, η οποία αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης, προβλέπεται να κινηθεί προς το εσωτερικό της Τζόρτζια. Σοβαρές πλημμύρες είναι πιθανές στα νοτιοανατολικά, με πρόβλεψη βροχής μισού μέτρου στην Ατλάντα και 30-50 εκατοστών σε μια στενή ζώνη των νότιων Απαλαχίων Ορέων. Στην Ατλάντα, οι άνεμοι αναμένεται να φθάσουν σε ισχύ τροπικής καταιγίδας μέχρι τις 5 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και θα αρχίσουν να υποχωρούν μετά τις 9.

