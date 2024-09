Νετανιάχου ομιλία στον ΟΗΕ: Ευθείες απειλές στο Ιράν, αποχώρησαν διπλωμάτες

Προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. «Έχω ένα μήνυμα για τους τυράννους της Τεχεράνης. Αν μας χτυπήσετε, θα σας χτυπήσουμε» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Είπε επίσης ότι «δεν υπάρχει μέρος στο Ιράν που να μην μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του Ισραήλ». Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η επιθετικότητα του Ιράν απειλεί όλο τον κόσμο, ενώ σημείωσε ότι υπήρχε συμφωνία για εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ – Σαουδικής Αραβίας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι δεν σχεδίαζε να προσέλθει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φέτος καθώς η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο «παλεύοντας για τη ζωή της».

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, αποφάσισε τελικά να μεταβεί στη Νέα Υόρκη μετά «τα ψέματα και τις συκοφαντίες» που ακούστηκαν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη χώρα του. Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ επιδιώκει την ειρήνη. Έκανε επίσης λόγο για «υποκρισία» του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι οι εγκληματίες πολέμου βρίσκονται στο Ιράν, τη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο. Σύμφωνα με το BBC, όταν ανέβηκε ο Νετανιάχου στο βήμα για την ομιλία του, αντιπροσωπείες χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

“I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you.”

Israel’s PM Netanyahu addresses the UN in New York. He adds: “There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach”https://t.co/D5H6D4Y6Xz

