Λίβανος – Ισραήλ τώρα: Εκρήξεις στη Βηρυτό, “χτύπησαν” το αρχηγείο της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα το απόγευμα νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, σε μια επιβεβαίωση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ένοπλου κινήματος του Λιβάνου θα συνεχιστούν. Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε έξι κτίρια, σύμφωνα με πηγή, στη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006. Τώρα, ελέγχει αν ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν εντός του στόχου του χτυπήματος στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, αναφέρει το ισραηλινό κανάλι 12.

Israel's massive airstrikes on Hezbolla's center of command were targeted against senior figures in the group. The results are not clear yet https://t.co/guebITNLKT pic.twitter.com/Upvrnk3oDV

— Guy Elster (@guyelster) September 27, 2024