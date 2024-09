Ρωσία – Λονδίνο: Τι θα γινόταν σε μια πυρηνική επίθεση

Βίντεο – προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης στο Λονδίνο από τη Μόσχα με πυρηνική κεφαλή 750 κιλοτόνων δημοσιοποίησαν ρωσικά ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (19/9) η Μόσχα, απάντησε με νέες πυρηνικές απειλές στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με το οποίο ζητά να αρθούν οι περιορισμοί προς την Ουκρανία για χρήση δυτικών όπλων κατά ρωσικού εδάφους. «Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος RS-28 Sarmat, θα χρειαζόταν μόλις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να πλήξει το Στρασβούργο». Με αυτή την φράση ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας με δυτικούς πυραύλους θα οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο με τη χρήση πυρηνικών όπλων και ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή με πιο ισχυρά όπλα.

Οι δηλώσεις του Βολόντιν συνιστούν απάντηση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτραπεί στο Κίεβο να πλήξει ρωσικούς στόχους με δυτικά όπλα. «Η Ρωσία θα δώσει μια σκληρή απάντηση χρησιμοποιώντας πιο ισχυρά όπλα» τόνισε ακόμη ο Βολόντιν, στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συχνά μεταφέρει απόψεις που επικρατούν στα ανώτερα κλιμάκια του Κρεμλίνου.

WW3 ☢️ INFO 🇷🇺 Simulation of a nuclear strike on London with a 750 kiloton charge

Knowing that one Russian missile can carry up to 10 such charges. The consequences will be the same in any other city. But 🇬🇧 today is the most inviting to war with Russia, & therefore London

🗣️… pic.twitter.com/PLbxw9Hpry

— XRP NESARA-GESARA QFS 3.0 (@NesaraGesara0) September 21, 2024