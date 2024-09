Φρεγάτες Belharra χαρακτηριστικά: Τα υπερόπλα που θωρακίζουν το Αιγαίο

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ενισχύει την αποτρεπτική του δύναμη στο Αιγαίο με τις φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας FDI ΗΝ Belharra. Ήδη έχει καθελκυστεί η πρώτη με την ονομασία «Κίμων», σήμερα καθελκύστηκε η δεύτερη με την ονομασία «Νέαρχος», ακολουθεί η ναυπήγηση της φρεγάτας «Φορμίων», ενώ ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση της τέταρτης, όπως ανακοίνωσε ο Ν. Δένδιας από τα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, τόνισε πως η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ισχυρή, σπεύδοντας να υπογραμμίσει ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είχε εξαγγείλει προσωπικά, γίνεται πράξη.

«Καθώς η χώρα μας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρώτη φρεγάτα Belharra και την ημέρα που στα ναυπηγεία της Naval Group στο Lorient καθελκύεται η δεύτερη ενώ κατασκευάζεται η τρίτη, ξεκινούν οι διαδικασίες για την προμήθεια και τέταρτου σκάφους αυτού του τύπου. Γίνεται, έτσι, πράξη το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων που εξαρχής είχα προσωπικά εξαγγείλει. Η δαπάνη της νέας αγοράς έχει προϋπολογιστεί κατά τρόπο που δεν διαταράσσει τη δημοσιονομική μας συνέπεια. Κρίθηκε, ωστόσο, απαραίτητη αφού η θωράκιση της πατρίδας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η Ελλάδα όλο και πιο ισχυρή.»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η ισχύς και τα προηγμένα συστήματα των φρεγατών Belharra αναμένεται να αναβαθμίσουν κατακόρυφα το επίπεδο της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού και με την ένταξη των συνολικά τριών πλοίων αυτής της κλάσης, ο ελληνικός στόλος αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις ναυτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναβαθμισμένο ρόλο του για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι φρεγάτες, κατ’ αρχάς, εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την Άμυνα της χώρας.

Εκτός από το πρόγραμμα ναυπήγησης των τεσσάρων φρεγατών BELHARA, είναι σε εξέλιξη ή επίκεινται:

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των πυραυλακάτων ΡΟΥΣΣΕΝ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων του ΠΝ, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται στην Ελλάδα

Η απόκτηση τεσσάρων περιπολικών ISLAND, τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στον στόλο μας

Η μελλοντική συμμετοχή της χώρας στο σχεδιασμό και στη συνέχεια τη ναυπήγηση της νέας φρεγάτας CONSTELATION

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας

Η δημιουργία ενός πυραυλικού απόρθητου τείχους επιφανείας στο Αιγαίο (κατά τα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome).

Με την προώθηση μιας σειράς μικρότερων σε μέγεθος αλλά μεγάλων σε επιχειρησιακή αξία προγραμμάτων

Με τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων στο τέλος της δεκαετίας

Αυτά καθαυτά τα χαρακτηριστικά των φρεγατών FDI HN τις καθιστά κυρίαρχους στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης, εκτοπίσματος 4.500 τόνων, πολλαπλών αποστολών και με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, το οποίο διαθέτει: Υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο. Διαθέτει εξαιρετικά ισχυρό οπλισμό (αντι-επιφανείας βλήματα MBDA Exocet MM40 B3C και αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλα). Η φρεγάτα FDI ΗΝ έχει ακόμη τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να επιβιβάζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία όλων των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εγκαταστάσεις για εναέρια Μέσα: ελικόπτερο κλάσης 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος VTOL (UAV)

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Πυροβόλο 76 χλστ.

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Επιπλέον, παράγοντα ισχύος θα αποτελούν και τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών, καθώς ενσωματώνουν τεχνολογίες που παρέχουν νέες δυνατότητες στο οπλοστάσιό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φρεγάτες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τον πύραυλο SCALP NAVAL, τον πιο προηγμένο πύραυλο cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε μεγάλες αποστάσεις (άνω των 1.000 χλμ.) και με μεγάλη ακρίβεια.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire. Η Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» καθελκύσθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ακολούθησε η «ΝΕΑΡΧΟΣ» και σειρά παίρνει η «ΦΟΡΜΙΩΝ». Οι τρεις φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025 και το 2026.

