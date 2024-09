Τζόκοβιτς – Τριαντάφυλλος: Ο σπουδαίος τενίστας χορεύει το «Σπάω τα ρολόγια»

Γλέντησε με την ψυχή του και με… Τριαντάφυλλο ο Τζόκοβιτς στη Σόφια. Ο Σέρβος τενίστας, ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών, βρέθηκε το προηγούμενο διήμερο στη Σόφια, προσκεκλημένος του καλού του φίλου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για να αγωνιστούν σε αγώνα επίδειξης για καλό σκοπό.

Ο Βούλγαρος οικοδεσπότης και ο Σέρβος καλεσμένος του έδωσαν ένα φανταστικό σόου μπροστά σε 13.000 θεατές που κατέκλυσαν την «Arena Sofia», ενώ ανάμεσά τους ήταν και θρύλοι του αθλητισμού της Βουλγαρίας, όπως η Στέφκα Κονσταντίνοβα και ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Νικητής αναδείχθηκε ο Ντιμιτρόφ με 2-1 σετ.

Ο Νόλε, κλέβοντας για ακόμα μία φορά την παράσταση, έφτασε στο σημείο να κάνει στριπτίζ, προκαλώντας θερμά χειροκροτήματα, ενώ στη συνέχεια προσκάλεσε τον Γκριγκόρ να τον μιμηθεί.

What is happening at the Djokovic-Dimitrov exho lmao pic.twitter.com/X8vmadEYgi

— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 17, 2024