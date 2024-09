Λίβανος βομβητές: Εταιρεία φάντασμα η BAC Consulting KFT

Μυστήριο παραμένει η προέλευση των φονικών βομβητών που εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες, Τετάρτη 18/09 στον Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους. Μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας δήλωσε στο CNNi ότι οι βομβητές ήταν καινούργιοι και είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Χεζμπολάχ αγόρασε τους βομβητές αυτούς από την κατασκευάστρια εταιρεία Gold Apollo στην Ταϊβάν, κάτι το οποίο διαψεύδει η τελευταία. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασκευάστηκαν από μια ευρωπαϊκή εταιρεία που είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της εταιρείας με έδρα την Ταϊπέι. Η Gold Apollo ανέφερε στη συνέχεια ότι η εταιρεία BAC Consulting KFT με έδρα τη Βουδαπέστη κατασκεύασε το συγκεκριμένο μοντέλο βομβητή

Σύμφωνα με το Reuters, τα γραφεία της BAC Consulting KFT στεγάζονται σε ένα ροδακινί διώροφο κτήριο σε προάστιο της Βουδαπέστης. Το όνομα της εταιρείας είναι αναρτημένο σε μια γυάλινη πόρτα σε ένα φύλλο Α4. Άτομο στο κτήριο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο Reuters ότι η BAC Consulting είναι εγγεγραμμένη στη συγκεκριμένη διεύθυνση αλλά δεν έχει φυσική παρουσία εκεί. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Cristiana Barsony-Arcidiacono, λέει στο προφίλ της στο LinkedIn ότι έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO. Η ίδια δεν ανταποκρίθηκε σε email του Reuters.

🔴Palestinian Authorities: 🇵🇸

We strongly condemn the Zionist terrorist attack that targeted Lebanese citizens by blowing up communication devices.#Lebanon #Israel #Gaza #Palestine #Balochistan #News #BREAKING https://t.co/tUIV8mwHf0

— Policonflicts (@policonfli) September 17, 2024