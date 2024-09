Λίζα Κολόν-Ζάγιας: Έγραψε ιστορία με το πρώτο της Emmy

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Λίζα Κολόν-Ζάγιας απέσπασε το βραβείο του Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά στα φετινά Emmy, για τον ρόλο της στην αγαπημένη σειρά «The Bear». Με το βραβείο αυτό έγινε η πρώτη Λατίνα ηθοποιός που κερδίζει στην κατηγορία. «Ευχαριστώ τον σύζυγό μου Ντέιβιντ Ζάγιας, που μου είπε να γράψω έναν ευχαριστήριο λόγο και δεν το έκανα γιατί δεν πίστευα ότι θα ήταν πιθανό», δήλωσε η ηθοποιός καθώς παρέλαβε το βραβείο από τους Κέιτλιν Όλσον και Ρομπ Μακέλενεϊ. Πρόσθεσε ότι είχε θεωρήσει απίθανη τη νίκη της καθώς ήταν συνυποψήφια με τις Μέριλ Στριπ, Χάνα Άινμπιντερ, Κάρολ Μπέρνετ και Σέριλ Λι Ραλφ. «Σας αγαπώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και όλες τις γυναίκες – τη μαμά μου, σας ευχαριστώ», είπε.

