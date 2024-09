Αλίσα Λέμαν Γιουβέντους: Κάνω την ίδια δουλειά με τον Ντάγκλας, αλλά εγώ παίρνω 100 φορές λιγότερα χρήματα

Η Αλίσα Λέμαν και ο Ντάγκλας Λουίζ έγιναν το πρώτο ζευγάρι που πήρε μαζί μεταγραφή στην ίδια ομάδα, αφού και οι δύο αγωνίζονται πλέον στην Γιουβέντους. Η 25χρονη ποδοσφαιρίστρια σε πρόσφατές δηλώσεις της όμως εξέφρασε το παράπονο που έχει για τα χρήματα που δίνονται για τις γυναίκες στο άθλημα. «Κάνω την ίδια δουλειά με τον Ντάγκλας, παίζουμε στην ίδια ομάδα αλλά εγώ παίρνω 100 φορές λιγότερα χρήματα. Δεν είναι δίκαιο. Είναι κάτι που με επηρεάζει, επειδή είμαι γυναίκα…», είπε η Αλίσα.

Γεγονός είναι ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πιο υποβαθμισμένο σε όλα τα επίπεδα από το αντρικό. Γι’αυτό τον λόγο και η Λέμαν εξέφρασε την δυσαρέσκια της για την τεράστια διαφορά που έχουν στον μισθό εκείνη και ο σύντροφός της.

“I do the same job as Douglas, play for the same club but I earn 100 times less money. It’s not fair. It’s something that affects me, because I’m a woman” — Alisha Lehmann, Douglas Luiz’s girlfriend. pic.twitter.com/SCM3v0w1Ur

