Υπερυπολογιστής Alps της Ελβετίας: Ενας από τους ισχυρότερους του κόσμου

Το όνομά του είναι «Alps». Αποτελείται από 33 κουτιά, καταλαμβάνει 116 τετραγωνικά μέτρα και καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Είναι ο νέος υπερυπολογιστής της Ελβετίας, ένας από τους πιο ισχυρούς του κόσμου. Θα εκτελεί σε μία ημέρα υπολογισμούς που ένας κοινός φορητός υπολογιστής θα χρειαζόταν 40.000 χρόνια για να ολοκληρώσει! Στην παγκόσμια κατάταξη των υπερυπολογιστών που δημοσίευσε το Top 500 τον Ιούνιο, ο “Alps” κατέλαβε την 6η θέση πίσω από τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Όμως αυτή η θέση μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερη καθώς τον Ιούνιο δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατότητες του Alps.Ο υπερυπολογιστής δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδυάζουν προσομοιώσεις και τεχνητή νοημοσύνη σε μια πλατφόρμα. Ανάλογους (και μεγαλύτερους) υπερυπολογιστές διαθέτουν ήδη επιχειρήσεις όπως οι Google και Microsoft, όμως αυτός είναι από τους λίγους που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.

