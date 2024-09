Drones καμικάζι Ρωσία: Με κινεζικό κινητήρα και εξαρτήματα τα Garpiya-A1

Η Ρωσία ξεκίνησε από πέρυσι να παράγει ένα νέο επιθετικό drone μεγάλου βεληνεκούς, το Garpiya-A1, χρησιμοποιώντας κινεζικούς κινητήρες και εξαρτήματα, αναφέρουν δύο πηγές από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών και έγγραφα που είδε το Reuters. Το drone, σύμφωνα με τις πηγές, έχει ήδη αναπτυχθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ ουδέποτε στο παρελθόν είχε γίνει λόγος περί ύπαρξης νέου ρωσικού drone που ενσωματώνει κινεζική τεχνολογία. Οι πληροφορίες, οι οποίες περιλάμβαναν μια σύμβαση παραγωγής του νέου drone, αλληλογραφία της εταιρείας για τη διαδικασία κατασκευής και οικονομικά έγγραφα, ανέφεραν ότι η εταιρεία IEMZ Kupol, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας κατασκευής όπλων Almaz-Antey, παρήγαγε περισσότερα από 2.500 Garpiya από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024. Μέχρι στιγμής, η IEMZ Kupol και η Almaz-Antey δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι δύο πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι το Garpiya, που στα ρωσικά σημαίνει Άρπυια, έχει αναπτυχθεί εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και απώλειες πολιτών και στρατιωτών, ενώ εκτιμούν ότι φωτογραφίες από συντρίμμια στην Ουκρανία δείχνουν ένα Garpiya. To Reuters βρήκε πληροφορίες που ενισχύουν το συμπέρασμα αλλά δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εικόνες.

Σύμφωνα με τον Σάμιουελ Μπέντετ αναπληρωτή ανώτερο συνεργάτη του Κέντρου για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, ενός think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, η Garpiya, εάν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει μια απομάκρυνση από την εξάρτηση της Ρωσίας από ιρανικά σχέδια για drone μεγάλης εμβέλειας. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να στηρίζεται στην εγχώρια ανάπτυξη, καθώς και στην Κίνα, αφού οι δύο χώρες έχουν εξάρτηση από πολλά κινεζικά εξαρτήματα για την παραγωγή drone.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Μάιο ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει πάνω από 1.000 drone καμικάζι Shahed τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, με στόχο να εξαντλήσει την ουκρανική αεράμυνα και να πλήξει υποδομές μακριά από τις γραμμές του μετώπου. Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι έχει στείλει drone στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές αντικειμένων με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των drone, προσθέτοντας ότι για το ουκρανικό ζήτημα, το Πεκίνο έχει δεσμευτεί να προωθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την πολιτική διευθέτηση.

