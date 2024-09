Σελένα Γκομέζ σύντροφος: Δεν με έχουν αγαπήσει ποτέ έτσι

Η Σελένα Γκομέζ απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα μετά την αποκάλυψη που έκανε, ότι δεν μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδί. Την ίδια ώρα, ανάμεσα σε όσα είπε στο Vanity Fair, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφο της, Μπένι Μπλάνκο, λέγοντας ότι δεν την έχει αγαπήσει ξανά ποτέ κανείς με αυτόν τον τρόπο. Πιο αναλυτικά, η Γκομέζ δήλωσε: «Ποτέ δεν με έχουν αγαπήσει έτσι. Ήταν απλά ένα φως. Ένα απόλυτο φως στη ζωή μου. Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Μου αρέσει να του λέω τα πάντα».

Selena Gomez gushes over boyfriend Benny Blanco to Vanity Fair:

“I’ve never been loved this way, he’s just been a light. A complete light in my life. He’s my best friend. I love telling him everything.” pic.twitter.com/BQoa9a9YLD

