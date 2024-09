Μητροκτόνος ΗΠΑ: Στυγνό έγκλημα στη Φλόριντα

Ένα 17χρονο αγόρι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του στη Φλόριντα, μόλις ένα χρόνο αφότου πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του στην Οκλαχόμα, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο 17χρονος Κόλιν Γκρίφιθ κάλεσε το βράδυ της Κυριακής το 100 και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του, η 39χρονη Κάθριν Γκρίφιθ, μαχαιρώθηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός καβγά, αφού του όρμησε με ένα μαχαίρι και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ. Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Κόλιν τι είχε συμβεί, αλλά εκείνος έγινε «μη συνεργάσιμος» και απαίτησε να μιλήσει σε δικηγόρο. Οι ερευνητές ανακάλυψαν γρήγορα ότι τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος δεν ταίριαζαν με την κατάσταση που περιέγραψε ο έφηβος στην αστυνομία στο τηλέφωνο. Μάρτυρες δήλωσαν στους ντετέκτιβ ότι ο Κόλιν και η μητέρα του φώναζαν ο ένας στον άλλο έξω από την κατοικία, όταν είδαν το αγόρι να αρπάζει τη μητέρα του από τα μαλλιά και να την σέρνει μέσα, ενώ εκείνη παρακαλούσε επανειλημμένα «άφησέ με να φύγω».

«Ανοίγει την πόρτα και υπάρχουν μερικές διαφωνίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπαν γιατί καθόμουν στη βεράντα μου. Το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι την αρπάζει και την τραβάει μέσα στο σπίτι», δήλωσε στο WFLA μια γειτόνισσα. «Απλά την άρπαξε – φαινόταν σαν να την άρπαξε από τα μαλλιά». Η γιαγιά του Κόλιν – η οποία δεν ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του μαχαιρώματος, αλλά είναι ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου έλαβε χώρα η δολοφονία- είπε στην αστυνομία ότι ο έφηβος ήταν σωματικά και λεκτικά συγκρουσιακός με τη μητέρα του σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η New York Post, η αυτοψία του ιατροδικαστή έδειξε ότι η Γκρίφιν πέθανε από βαθύ διαμπερές τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό. Η μαχαιριά κρίθηκε ότι δεν συνάδει με τυχαίο τραυματισμό. Ο έφηβος είναι πλέον ορφανός καθώς φέρεται να είχε σκοτώσει και τον πατέρα του πέρυσι.

17-year-old stabs mother to death in Florida one year after killing father: police https://t.co/R1YcGD3hMK pic.twitter.com/FhGdDeIrA1

— New York Post (@nypost) September 12, 2024