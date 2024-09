Nikocado Avocado κιλά: Η αποκάλυψη του διάσημου YouTuber

O YouTuber Nikocado Avocado – πραγματικό όνομα Νίκολας Πέρι – έχει συγκεντρώσει τόσο υποστηρικτές όσο και επικριτές με τα βίντεό του όπου καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες φαγητού μπροστά στην κάμερα (κοινώς γνωστά ως «mukbangs»). Αλλά τώρα – χωρίς να το περιμένει κανείς – ο influencer ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει τη δραματική απώλεια βάρους του, το οποίο άφησε άναυδο το διαδίκτυο. Ο YouTuber, με περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια συνδρομητές στο κύριο κανάλι του κατάγεται από την Πενσιλβάνια, έχει γίνει πολυεκατομμυριούχος βιντεοσκοπώντας τον εαυτό του να τρώει πελώριες ποσότητες φαγητού και να καταγράφει το ταξίδι του στην αύξηση του βάρους του. Ο 30χρονος Πέρι έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το πρώτο του βίντεο που αποκηρύσσει τον βιγκανισμό το 2016, όπου εμφανιζόταν νέος, αδύνατος και ευδιάθετος. Επτά χρόνια μετά και 130 κιλά πιο βαρύς, είναι ένα πολύ διαφορετικό άτομο – έφτασε να ζυγίζει 180 κιλά.

Στο τελευταίο μάλιστα, βίντεο που ανέβασε, τον Φεβρουάριο, τον βλέπαμε να φοράει μάσκα οξυγόνου και να γράφει στην περιγραφή ότι «δεν τα πάει πολύ καλά» όσον αφορά το ταξίδι του για την απώλεια βάρους. Τον Μάιο, στο δεύτερο κανάλι του, ανέβασε ένα βίντεο με τίτλο: «Παραιτήθηκα από το ‘ταξίδι απώλειας βάρους’. ‘Ώρα να παχύνω ξανά».

Ωστόσο, το Σάββατο, ανατρέποντας το προηγούμενο περιεχόμενό του, ο YouTuber ανέβασε ένα βίντεο όπου λέει στους θεατές ότι είναι «πάντα δύο βήματα μπροστά» και πως το κανάλι του ήταν «το μεγαλύτερο κοινωνικό πείραμα ολόκληρης της ζωής μου». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι ο κακός επειδή έκαναν τον εαυτό μου κακό. Σήμερα ξύπνησα από ένα πολύ μεγάλο όνειρο και επίσης ξύπνησα έχοντας χάσει 113 κιλά από το σώμα μου. Χθες οι άνθρωποι με αποκαλούσαν χοντρό και άρρωστο και βαρετό… Άσχετοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι τα πιο μπερδεμένα πλάσματα σε ολόκληρο τον πλανήτη κι όμως εξακολουθώ να καταφέρνω να είμαι δύο βήματα μπροστά από όλους. Γελάστε». Πρόσθεσε ότι ήταν μια «μακρά οκταετία» που τώρα «μοιάζει με κακό όνειρο» και σε ένα ακόμη βίντεο που ανέβηκε στο δεύτερο κανάλι του, ο Πέρι είπε ότι δεν ξέρει αν οι άνθρωποι «με συμπαθούν πια» και αν θέλουν να ακούσουν νέα του στο μέλλον.

Πώς ξεγέλασε τον κόσμο

Είπε επίσης ότι δεν έχει φτιάξει βίντεο εδώ και δύο χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόσφατο περιεχόμενο του Nikocado Avocado ήταν προ-μαγνητοσκοπημένο, ενώ ο ίδιος πάλευε να χάσει το βάρος του. Η δραστική αλλαγή στην εμφάνιση του YouTuber έχει αντιμετωπιστεί, όπως είναι εύλογο τόσο με επαίνους όσο και με ανησυχία.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεό του στο YouTube, το οποίο έχει πλέον πάνω από 24 εκατομμύρια προβολές, έχουν χαρακτηρίσει τον influencer «θρύλο». Ένας χρήστης έγραψε: «Είπε σε μια συνέντευξη ότι μόλις έφτανε σε μια συγκεκριμένη ηλικία θα έχανε όλα τα κιλά και θα τελείωνε. Τι θρύλος. Σεβασμός». «Ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτό ελπίζαμε και δεν θέλαμε να μάθουμε για το θάνατό του λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν από το πελώριο βάρος του» σχολίασε ένας άλλος. Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι μπόρεσε να το κρατήσει εντελώς μυστικό, χωρίς κανείς στον κόσμο να πει το μυστικό του, ενώ δημιουργούσε ενεργά φήμες για καρδιακές προσβολές και αποτυχημένη απώλεια βάρους είναι τόσο περίπλοκο που δεν μπορώ καν να το καταλάβω».

