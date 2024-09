Σίνερ US Open 2024: Συγκίνησε ο Ιταλός μετά τη σπουδαία νίκη

O Γιάνικ Σίνερ θριάμβευσε στο US Open. Ο Ιταλός τενίστας κέρδισε 3-0 στον τελικό στη Νέα Υόρκη τον Τέιλορ Φριτζ και διπλασίασε τους Grand Slam τίτλους του στο 2024 αφού ξεκίνησε τη χρονιά με τη νίκη του στο Australian Open. Μετά τον τελικό και στην διάρκεια της τελετής απονομής ο Ιταλός τενίστας, που είναι και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, μίλησε στους θεατές φανερά συγκινημένος για την επιτυχία του, και αφιέρωσε τη νίκη στη θεία του που δίνει μάχη για τη ζωή της.

«Αυτός ο τίτλος σημαίνει πολλά για μένα, γιατί η τελευταία περίοδος της καριέρας μου δεν ήταν εύκολη. Εκεί είναι η ομάδα μου που με υποστηρίζει κάθε μέρα, οι άνθρωποι που είναι κοντά μου. Αγαπώ το τένις, προπονούμαι πολύ για να βρίσκομαι εδώ, αλλά αντιλαμβάνομαι και πως υπάρχει και ζωή εκτός γηπέδου. Γι’ αυτό θα ήθελα να αφιερώσω αυτόν τον τίτλο στην θεία μου γιατί δεν είναι καλά και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα την έχω στη ζωή μου», είπε συγκινημένος ο 23χρονος Ιταλός.

«Είναι ωραίο που μπορώ να μοιραστώ μια θετική στιγμή μαζί της. Ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου και συνεχίζει να είναι. Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία, είναι η πιο σημαντική ευχή, αν και δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια ο πρωταθλητής του US Open.

Jannik Sinner dedicates his US Open title to his aunt ❤️‍🩹 pic.twitter.com/E2YTjGSRUf

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024