Ιταλία: Ο προπονητής έκοψε την αντεπίθεση – Δείτε βίντεο

Στο ματς της Ποντασιέβε κόντρα στη Σουμπιάνο για την 6η κατηγορία της Ιταλίας ο προπονητής της δεύτερης μάλλον δεν είχε προβλέψει το παιχνίδι αντεπιθέσεων του αντίπαλου συνόλου, οπότε όταν βρέθηκε προ δυσάρεστης έκπληξης αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Με την κόντρα επίθεση να γίνεται από τη μεριά των πάγκων δεν το σκέφτηκε καθόλου και όρμηξε στον αγωνιστικό χώρο για να μαρκάρει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Στην γενικότερα επική στιγμή, επική είναι και το «mea culpa» του αμέσως μετά.

Προφανώς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον είχαν περικυκλώσει οι παίκτες της Ποντασιέβε, ενώ ο διαιτητής του έδειξε την πιο εύκολη κόκκινη κάρτα που έχει βγάλει ποτέ στην καριέρα του.

Italy’s 6th division (Promozione) 🇮🇹

Pontassieve v Subbiano, the visitors’ coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢

Most obvious red card in football’s history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024