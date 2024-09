Rich Homie Quan θάνατος: Νεκρός ο 34χρονος ράπερ

Στην ηλικία των 34 ετών πέθανε ο ράπερ Rich Homie Quan, που είχε γίνει ευρέως γνωστός για τα κομμάτια όπως «Type of Way» και «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)». Τον ράπερ εντόπισε η σύντροφός του αναίσθητο στον καναπέ του σπιτιού τους στην Ατλάντα. Δεν ανέπνεε και δεν είχε παλμό και κάλεσε το 911. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα όταν προσπάθησε να τον μετακινήσει. Ο θάνατος του Rich Homie Quan επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του γραφείου του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον, αλλά και από την οικογένειά του, η οποία δήλωσε συντετριμμένη στο TMZ. Η αιτία του θανάτου του δεν ανακοινώθηκε αμέσως, ενώ η νεκροψία αναμένεται να διενεργηθεί την Παρασκευή (6/9). Ο Rich Homie Quan, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντεκάντες Ντεβόντε Λαμάρ μεγάλωσε στην κομητεία DeKalb, στην ανατολική πλευρά της Ατλάντα, και μπήκε στην εξελισσόμενη ραπ μουσική σκηνή της Ατλάντα το 2011 μετά από μια σειρά διαρρήξεων που οδήγησαν σε ένα διάστημα στη φυλακή της Τζόρτζια.

Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χιπ-χοπ σκηνής στα μέσα της δεκαετίας του 2010, καθώς κυκλοφόρησε αρκετά mixtapes πριν γίνει ευρύτερα γνωστός το 2013 με το χιτ «Type of Way», το οποίο οδήγησε σε βαθύτερες διασυνδέσεις στους μουσικούς κύκλους της Ατλάντα, με ονόματα όπως οι Gucci Mane και Birdman και τελικά με τον ράπερ Young Thug. Ακολούθησε με το «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)», ένα τραγούδι σε παραγωγή των DJ Spinz και Nitti Beatz. Έγινε το υψηλότερο σόλο single του στο Νο. 26 του Billboard Hot 100 chart. Ο Rich Homie Quan αργότερα συμμετείχε με τον Young Thug στο project της Cash Money Records, «Rich Gang» και ήταν συχνός συνεργάτης με τους 2 Chainz και Jacquees. Αργότερα, το 2014 σημείωσαν επιτυχία με το τραγούδι «Lifestyle», ανεβάζοντας και τους δύο στην κορυφή των charts και σοβαρή επιτυχία. Το μοναδικό πλήρες στούντιο άλμπουμ του Quan, το «Rich as in Spirit», κυκλοφόρησε το 2018 από την Motown Records- περιλάμβανε μία συμμετοχή, από τον Rick Ross.