Νικόλ Κίντμαν – The Perfect Couple: Εκθαμβωτική η ηθοποιός στην πρεμιέρα της σειράς

Η Νικόλ Κίντμαν παρευρέθηκε στο The Egyptian Theatre την Τετάρτη για την πρεμιέρα της σειράς «The Perfect Couple», όπου πρωταγωνιστεί. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν εκθαμβωτική με το μαύρο φόρεμα που επέλεξε την στιγμή που πόζαρε δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της. Μάλιστα όπως σχολιάζει η daily mail, η Κιντμαν φαινόταν σχεδόν συνομήλικη με την 34χρονη συμπρωταγωνίστριά της Meghann Fahy, και την 33χρονη Eve Hewson.

Nicole Kidman and Meghann Fahy pose for photos on the carpet at the Los Angeles premiere of #ThePerfectCouple. pic.twitter.com/womytEIUMz

— Variety (@Variety) September 5, 2024