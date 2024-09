Τοξοβόλος χωρίς χέρια: Viral η 17χρονη που πέτυχε διάνα χρησιμοποιώντας τα πόδια της

Η τοξοβόλος Sheetal Devi έγινε το απόλυτο viral των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, αφού αψήφησε τις πιθανότητες, χρησιμοποιώντας τα πόδια της και σφράγισε το χάλκινο. Ως η μόνη συμμετέχουσα στη διοργάνωση χωρίς χέρια, η τεχνική της Ινδής αθλήτριας σε ένα άθλημα που απαιτεί τα υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας και συγκέντρωσης ήταν μαγευτική και εμπνευσμένη. Η παραολυμπιονίκης πρώτα σήκωσε το βέλος στη θέση του χρησιμοποιώντας το δεξί της πόδι πριν σηκώσει το τόξο, το οποίο ισορροπούσε στο αριστερό της γόνατο, με το ίδιο πόδι. Το τόξο ήταν ευθυγραμμισμένο με το πρόσωπό της και η Devi, κλείνοντας το αριστερό της μάτι για να εστιάσει, εργάζεται για να ευθυγραμμίσει τέλεια το βέλος με τον στόχο – ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων. Στη συνέχεια, πήρε μια βαθιά ανάσα και απελευθέρωσε το βέλος που βρήκε στόχο, πετυχαίνοντας την απόλυτη διάνα.

Only 17-years-old!! 🤯

Sheetal Devi hit a perfect bullseye for Team India at the Paralympic Games 🏹 🇮🇳

She is the first female archer without any upper limbs with an international title.

Greatness isn’t about the absence of obstacles, but the ability to rise above them 🙌 pic.twitter.com/iXwxE53Oh6

