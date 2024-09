Ουκρανία τώρα πόλεμος: Πολύνεκρο ρωσικό χτύπημα στην Πολτάβα

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 180 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους στην ουκρανική πόλη Πολτάβα σήμερα Τρίτη 03/09, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είπε σε βίντεο ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιά σε κτήριο του Ινστιτούτου Επικοινωνιών. «Το ρωσικό κάθαρμα θα λογοδοτήσει σίγουρα για αυτό το χτύπημα», είπε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερα όπλα από τη Δύση και προέτρεψε τους συμμάχους να τους επιτρέψουν τη χρήση των όπλων μεγάλου βεληνεκούς για επιδρομές βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος προκειμένου να προστατεύσουν την Ουκρανία. Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ζαπορίζια και του Ντνίπρο, από τις οποίες σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 8χρονο αγόρι.

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

Τη χθεσινή ημέρα σημειώθηκαν 313 επιθέσεις και βομβαρδισμοί εναντίον 11 περιοχών, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές πολλά κτίρια στην επαρχία Ζαπορίζια, πρόσθεσε ο Φεντόροφ. Μεταξύ των επιθέσεων αυτών ήταν ένα πυραυλικό πλήγμα εναντίον της ομώνυμης πόλης. Αργά χθες, Δευτέρα, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και εναντίον της πόλης Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις, ενώ κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον Σέρχιι Λισάκ περιφερειακό κυβερνήτη του Ντνιπροπετρόφσκ. Στο μεταξύ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της στο Telegram ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 27 από τα 35 drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και έναν πύραυλο κρουζ εναντίον της Ουκρανίας.

Το χτύπημα γίνεται μία μέρα μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι κατά του Χαρκόβου και του Κιέβου (02/09). Από την επίθεση στο Χάρκοβο τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Ολέχ Σινιεχούμποφ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τέσσερις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν γκαράζ κοντά σε συγκροτήματα κατοικιών. Ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ είπε ότι ένα σπίτι και μια αθλητική εγκατάσταση υπέστησαν ζημιές. Μια 60χρονη γυναίκα και ένας 40χρονος άνδρας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα η Μόσχα εκτόξευσε πυραύλους κατά του Κιέβου, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή χιλιάδων παιδιών στα σχολεία για την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Βιτάλι Κλίτσκο, χτυπήθηκαν μια μονάδα επεξεργασίας νερού και η είσοδος ενός σταθμού του μετρό που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο. Δύο σχολεία και ένα πανεπιστήμιο υπέστησαν επίσης ζημιές.Σύμφωνα με τον στρατό της Ουκρανίας, 22 βαλλιστικοί πύραυλοι κρουζ και αέρος καταστράφηκαν από την πολεμική αεροπορία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια των πυραύλων που καταστράφηκαν.

‼️Absolutely horrific news coming out about Poltava where russia just hit a hit an educational institution & a hospital with two ballistic missiles. There’s already 41 dead and 180 injured. There truly is no limit to russian evil. I seriously feel sick. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/MoGouE66SL

