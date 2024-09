Βόρεια Ιρλανδία: 33χρονη εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή

Στο σκαμνί δικαστηρίου στη Βόρεια Ιρλανδία αναμένεται να καθίσει η 33χρονη εκπαιδευτικός Τζούντιθ Έβανς η οποία κατηγορείται για σεξουλακική κακοποίηση μαθητή της. Η 33χρονη εκπαιδευτικός που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη θέση της στο σχολείο Belfast Boys θα δικαστεί για σεξουαλική αδικήματα με θύμα έναν μαθητή, όπως μετέδωσε ο Belfast Telegraph. Η ίδια κατά την πρώτη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου αρνήθηκε και τις 11 κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται, ανάμεσα στις οποίες η σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο, η κατοχή άσεμνων φωτογραφιών μαθητή αλλά και η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η Έβανς προσπάθησε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα επικαλούμενος «τη σημασία μιας ανοιχτής διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης». Σύμφωνα με τη δικογραφία η εκπαιδευτικός κατηγορείται ότι είχε επαφές με μαθητή της με σκοπό την σεξουαλική ικανοποίησή της για το διάστημα από την 1η Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου. Κατά τη δικογραφία η 33χρονη, η οποία θα δικαστεί στις 4 Νοεμβρίου, συναντήθηκε δύο φορές με τον μαθητή για σεξουαλική δραστηριότητα.

Meet Judith Evans. This teacher @boysmodelschool has been charged with engaging in sexual activity with a minor, possessing an indecent

photograph of a student, and sexual communication with a minor. pic.twitter.com/Fdf12pJTDo

— School PrEDatOrs (@SchoolPrEDatOrs) September 1, 2024