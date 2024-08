Τζολί – Κάλλας: Δάκρυσε η ηθοποιός όταν σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και τη χειροκροτούσαν

Μια εκθαμβωτική εμφάνιση με λάμψη από παλιό Χόλιγουντ έκανε η Αντζελίνα Τζολί στην πρεμιέρα της ταινίας «Maria» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, με την ηθοποιό να συγκινείται. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας λατρεύει τους αστέρες του Χόλιγουντ και η Αντζελίνα Τζολί ήταν η επιτομή της κομψότητας το βράδυ της Πέμπτης. Η 49χρονη ηθοποιός, άφησε για λίγο πίσω της την πικρή διαμάχη του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ και εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ φορώντας ένα μακρύ κρεμ ντραπέ φόρεμα με ουρά και μια ψεύτικη γούνα, ενώ επέλεξε να φορέσει ελάχιστα κοσμήματα και συγκεκριμένα μόνο μία καρφίτσα, η οποία μάλιστα ανήκε στη θρυλική Μαρία Κάλλας.

Angelina Jolie weeps through an 8-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Maria,’ which will be a major Oscars contender. pic.twitter.com/PMiu4RWJ09

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) August 29, 2024