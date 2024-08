ΟΗΕ – Γάζα: «Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;»

«Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;» διερωτήθηκε χθες Πέμπτη μια αξιωματούχος του ΟΗΕ απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιγράφοντας τα δεινά των κατοίκων της Γάζας που έχουν ξεπεράσει αυτό που θα μπορούσε «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον». «Είναι δύσκολο να περιγραφτεί με λόγια ο απελπισμένος αγώνας του πληθυσμού για να βρει καταφύγιο ή είδη πρώτης ανάγκης», συνόψισε η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την ανθρωπιστική κατάσταση στη μικρή, ερειπωμένη παλαιστινιακή περιοχή. «Άμαχοι πεινούν. Διψούν. Είναι άρρωστοι. Έχουν μείνει άστεγοι. Έχουν εξωθηθεί πέρα από τα όρια της αντοχής τους. Παραπέρα» από αυτό που μπορεί «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον». «Αυτό του οποίου γίναμε μάρτυρες τους τελευταίους 11 μήνες θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση του κόσμου στη διεθνή νομική τάξη που δημιουργήθηκε για να εμποδίζονται τέτοιες τραγωδίες», τόνισε.

«Και μας αναγκάζει να διερωτηθούμε: τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;».

Ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.199 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.602 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον θύλακο υπό πολιορκία.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό (για την ανθρωπιστική βοήθεια) για πάνω από 24 ώρες, διότι δεν γνωρίζουμε τι θα λάβουμε, πότε θα το λάβουμε, και πού θα μπορέσουμε να το διανείμουμε», κατήγγειλε η Τζόις Μισούγια, υπογραμμίζοντας πως «οι ζωές 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν γίνεται να εξαρτώνται από την τύχη και την ελπίδα».

Στηλίτευσε τον πολλαπλασιασμό των διαταγών εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων που εκδίδει ο ισραηλινός στρατός -έχουν φθάσει τις 16 τον Αύγουστο-, καθώς αναγκάζουν τους κατοίκους να εκτοπίζονται ασταμάτητα, να ζουν «στην αβεβαιότητα, χωρίς να ξέρουν πότε θα έρθει η επόμενη διαταγή». «Μπροστά σε αυτά τα απαράδεκτα ανθρώπινα δεινά, το Συμβούλιο Ασφαλείας -κι όλα τα κράτη μέλη- πρέπει να αναλάβουν δράση», τόνισε, ζητώντας για ακόμη μια φορά κατάπαυση του πυρός και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Recent evacuation orders in #Gaza are forcing people into just 11% of the territory.

Every inch of land is used for shelter, even on the beach up to the water’s edge.

I appealed to Member States to use their leverage to reach a cessation of hostilities & sustained ceasefire. pic.twitter.com/jh2dZCpNEX

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) August 29, 2024