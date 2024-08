Ανθρωποειδή ρομπότ: Εντυπωσιακές εικόνες από την Κίνα

Επιδεικνύοντας σχεδόν όλες τις ανθρώπινες διαδραστικές συμπεριφορές, αλλά και ικανότητες, όπως οι χειρονομίες σε σχήμα καρδιάς, το κλείσιμο των ματιών με νόημα προς το ακροατήριο, η παρασκευή γευμάτων, αλλά και η επίδειξη ικανοτήτων καλλιγραφίας, 27 διαφορετικά ανθρωποειδή ρομπότ μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών στην παγκόσμια ρομποτική διάσκεψη 2024 World Robot Conference (WRC 2024), που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Κατά την πρόσφατη περίοδο, εταιρίες που έχουν ηγετική θέση στην τεχνολογία, αλλα και στην καινοτομία συναγωνίζονται δυναμικά στον τομέα της παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ, επιταχύνοντας την πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων κι επιτευγμάτων. Η παγκόσμια αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ αναμένεται ότι θα φτάσει στα 154 δισεκατομμύρια δολάρια (138,40 δισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το 2035, σύμφωνα με την εκτίμηση της επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs.

The 2024 World #Robot Conference kicked off on August 21 in Beijing. The exhibition has attracted 169 companies showcasing over 600 innovative products. Lasting until August 25, the conference brings together the world’s top robotic scientists and industrial leaders. pic.twitter.com/rUeaVqSmJH

Η Κίνα από την πλευρά της εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της βιομηχανικής αλυσίδας παραγωγής που διαθέτει, τα σενάρια για την θετική πορεία της αγοράς στα ανθρωποειδή ρομπότ, τις τράπεζες πληροφοριών, αλλά και τις υποστηρικτικές πολιτικές για την ανάπτυξη του κλάδου που προωθεί το Πεκίνο, εξελισσόμενη σε μία πρωτοποριακή δύναμη διεθνώς, ενώ η παρουσία της είναι αξιοσημείωτη στην παγκόσμια βιομηχανία των ανθρωποειδών ρομπότ.

Robotics researchers and enthusiasts showed off their latest work as the World Robot Conference kicked off in Beijing. Lifelike machines took center stage throughout much of the day’s proceedings, but they weren’t the only innovations on display. Take a look. pic.twitter.com/d6NHlzPrgM

