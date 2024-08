Πιλάρ Μαρί Βικτόρια: Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση από την Τουρκία ότι η διεθνής Πορτορικανή βολεϊμπολίστρια Πιλάρ Μαρί Βικτόρια Λόπες βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Προύσα. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η 29χρονη δεν εμφανίστηκε στην πρωινή προπόνηση της Νιλούφερ Μπελεντίγιεσπορ, κάτι που ανησύχησε τους υπευθύνους της ομάδας, με αποτέλεσμα να την αναζητήσουν, εντοπίζοντάς την νεκρή. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά και ίσως ρίξει φως στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση. Έρευνα για τον θάνατο της 29χρονης έχει ξεκινήσει ήδη ξεκινήσει η εισαγγελία της Προύσας.

It is with a heavy heart that we share the tragic news of Pilar Marie Victoria, a 29-year-old Puerto Rican national team player, who was set to play for Nilüfer Belediyespor in Türkiye this season. She was found dead in her apartment just hours ago.

