Ατύχημα σε λούνα παρκ: Τρομακτικό βίντεο από το Μεξικό

Στιγμές αγωνίας έζησαν δεκάδες άνθρωποι που ήταν σε κούνιες στο θεματικό πάρκο Six Flags στο Μεξικό, όταν η καταιγίδα διέκοψε τη λειτουργία του παιχνιδιού αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους να κρέμονται στο κενό. Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν πάνω στο ακινητοποιημένο παιχνίδι Sky Screamer. «Καθώς βρισκόμασταν ψηλά, λόγω της βροχής το παιχνίδι σταμάτησε και κολλήσαμε στην κορυφή για 10 λεπτά μέσα σε δυνατή βροχή», είπε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου, το παιχνίδι μεταφέρει τους επιβάτες σε ύψος σχεδόν 75 μέτρων πάνω από το έδαφος με ταχύτητα άνω των 60 χιλιομέτρων. Προσφέρει πάντως μια ωραία θέα προς τη Πόλη του Μεξικού – όταν δεν υπάρχουν σύννεφα. Η Six Flags Mexico εξήγησε ότι το προσωπικό ακολούθησε τα πρωτόκολλα του κατασκευαστή και όλοι οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. «Δυστυχώς, η καταιγίδα εντάθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, δημιουργώντας κάποιες δυσάρεστες στιγμές για τους επισκέπτες μας», ανέφερε το πάρκο σε γραπτή δήλωση. Πάντως, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Riders were stuck dangling over Six Flags Mexico after a Sky Screamer ride stalled during a storm, pelting them with heavy rain and wind. pic.twitter.com/nZcBk0Ygo4

— AccuWeather (@accuweather) August 26, 2024