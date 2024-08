Καραλής ρεκόρ: Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ, τώρα είμαι ο πρώτος που πέρασε τα 6 μέτρα

Ξέσπασε στο Twitter κατά του ρατσισμού τον οποίο έχει βιώσει επί χρόνια στο πετσί του ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντών έγινε ο πρώτος συμπατριώτης μας που ξεπερνάει τα 6μ και παράλληλα ο πρώτος μαύρος άλτης που τα καταφέρνει. Ο Μανόλο διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στην Σιλεσία της Πολωνίας και στο Diamond League και έστειλε το δικό του συγκλονιστικό μήνυμα!

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) August 25, 2024