Μακρόν: Συνεχής η μάχη εναντίον του αντισημιτισμού – Συλλήψεις για την επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή  

Στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση υπόπτου με περασμένη στη μέση του παλαιστινιακή σημαία εναντίον συναγωγής στη νότια Γαλλία συνελήφθησαν χθες Σάββατο τρεις ύποπτοι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «τρομοκρατική ενέργεια» αυτή και τον αντισημιτισμό. Τουλάχιστον δυο οχήματα, μέσα στο ένα εκ των οποίων βρισκόταν φιάλη αερίου, η οποία εξερράγη, πυρπολήθηκαν χθες μετά τις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά σε εβραϊκό χώρο λατρείας στη Λα Γκραντ Μοτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί δημοτικός αστυνομικός ο οποίος είχε μεταβεί επιτόπου έπειτα από κλήση περιοίκων.

«Στο εσωτερικό της συναγωγής βρίσκονταν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ο ραβίνος», πάντως κανένας τους δεν τραυματίστηκε, διευκρίνισε η PNAT (parquet national antiterroriste, η αντιτρομοκρατική διεύθυνση της γαλλικής εθνικής εισαγγελίας), η οποία ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα. Σε πλάνα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, την αυθεντικότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, απαθανατίζεται άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο, παλαιστινιακή σημαία περασμένη στη μέση, καθώς και κάτι που μοιάζει να είναι πιστόλι στη ζώνη του. Φορά κόκκινη παλαιστινιακή μαντίλα και κρατά σε κάθε χέρι πλαστικό μπουκάλι με κιτρινωπό υγρό. Κατά πηγές προσκείμενες στην έρευνα, αφού έβαλε φωτιά έφυγε τρέχοντας.

