Η Χεζμπολάχ χτύπησε με 320 πυραύλους το Ισραήλ-Στο χείλος γενικευμένης σύρραξης η Μέση Ανατολή

Απαντώντας σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα, κατά τον οποίο βρήκε τον θάνατο το ηγετικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, η ένοπλη σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» αντιποίνων. Ειδικότερα, σημείωσε ότι έπληξε σήμερα 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι «εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ», διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο «ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ, όπου ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 48 ώρες. Οι IDF ανέφεραν πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους —έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ— έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Στήριξη από ΗΠΑ

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση. Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα πως συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τις 07:00. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο «εσωτερικό μέτωπο» —σε όλη την ισραηλινή επικράτεια— για 48 ώρες.

🚨 Israel launched a preemptive strike against Hezbollah targets in Lebanon, claiming to prevent a major missile and drone attack planned for 5 am by striking at 04:45. Over 40 strikes hit Lebanon. In response, Hezbollah fired over 300 rockets and drones on Israel, calling it an… https://t.co/MikBKWQIxM pic.twitter.com/W8A5yLL7AS — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 25, 2024

Αναστολή πτήσεων από και προς το Μπεν Γκουριόν

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις που προγραμματίζονταν από αυτό προς άλλους προορισμούς θα αναβάλλονταν και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις θα εκτρέπονταν, ωστόσο πριν από λίγο έκανε γνωστό πως η λειτουργία του συνεχίζεται ομαλά από τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Οι ανταλλαγές πυρών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολάχ είναι στην πράξη καθημερινές από την επομένη της έναρξης του πολέμου που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου.

📍 Hezbollah still attacking Israel iron dome still intercepting This has been a massive attack. 📍 pic.twitter.com/pvPE3QS5RN — S  (@Xpliciid) August 25, 2024

Φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση

Οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, το ξέσπασμα ολοκληρωτικού πολέμου, εντάθηκαν μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, κι αυτόν μερικές ώρες αργότερα του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Χεζμπολά κατηγόρησαν το Ισραήλ για τον φόνο κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Ben Gurion airport right now — all flights to and from Israel cancelled until at least 10 am pic.twitter.com/Kz78qbcabe — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 25, 2024



«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας»

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολάχ. «Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram. Κάλεσε «οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ» να φύγει «αμέσως (…) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», συμπληρώνοντας πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Από την 8η Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 600 άνθρωποι στον Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και 131 άμαχοι, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο και προσαρτημένο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν σχεδόν 50 Παλαιστίνιους προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον θύλακο, ενώ από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σκοτώθηκαν τρεις έφεδροι.

״זיהינו היערכות של ארגון הטרור חיזבאללה לשיגור טילים ורקטות לעבר מדינת ישראל, אנחנו תוקפים באופן יזום להסרת האיום” מטוסי קרב תוקפים כעת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום מיידי על העורף הישראלי>> pic.twitter.com/URfoTfgDHL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 25, 2024

Στο Κάιρο οι συνομιλίες για εκεχειρία

Με αυτό το φόντο διεξάγονταν χθες συνομιλίες στο Κάιρο προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για εκεχειρία, οι πιθανότητες για την οποία πάντως μοιάζουν λίγες. Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων άρχισε την Πέμπτη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, με παρόντες τους επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινή κατασκοπεία) Δαυίδ Μπαρνέα και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) Ρονέν Μπαρ, του διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ, καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στο Κάιρο, χωρίς να αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες· επρόκειτο να συναντηθεί χθες βράδυ με αιγύπτιους αξιωματούχος, είπε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Εδώ και μήνες, οι μεσολαβητές προσπαθούν να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να κηρύξουν ανακωχή, να σταματήσουν έστω για κάποιο διάστημα τον πόλεμο που διανύει την 324η ημέρα του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μόνη ανάπαυλα ήταν η κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο. Αιγυπτιακή πηγή ανέφερε χθες πως οι χθεσινές συνομιλίες επρόκειτο να αποτελέσουν «σημείο καμπής», ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «πρόοδο» την Παρασκευή.

Ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας

Οι συνομιλίες σκόνταφταν κυρίως στο ζήτημα του ελέγχου του λεγόμενου Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου που κυρίευσε ο ισραηλινός στρατός τον Μάιο. Ο κ. Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος οι δυνάμεις του να διατηρήσουν τον έλεγχο του «για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το γραφείο του.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων από όλο τον θύλακο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας. Το κίνημα επιμένει να ζητεί να εφαρμοστεί πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το ίδιο διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

Μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χαμάς

Ο κ. Νετανιάχου δηλώνει σε κάθε ευκαιρία πως θα συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου κατ’ αυτόν να εξαρθρωθεί εντελώς η Χαμάς, που πήρε την εξουσία το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 Ισραηλινοί, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους 105 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο, πλην όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40.334 άνθρωποι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δεν διευκρινίσει πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάντως, τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά. Οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον θύλακο, όπου έχει εκτοπιστεί περί το 90% των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τα Ηνωμένα Έθνη.