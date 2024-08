Δολοφονία Τούρκου Φρανκφούρτη: Βίντεο σοκ

Mια εν ψυχρώ δολοφονία σε σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, κατέγραψε η κάμερα. Το σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας στέκεται στην αίθουσα του τερματικού σταθμού μπροστά από μια πλατφόρμα 9, φορώντας βερμούδα, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Ένας άλλος άνδρας πλησιάζει ήρεμα από πίσω και ξαφνικά σηκώνει το χέρι του στο ύψος του κεφαλιού του άνδρα που βρίσκεται μπροστά του και στη συνέχεια ο ανυποψίαστος άνδρας καταρρέει, ύστερα από πυροβολισμό. Όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Bild, την Τρίτη το βράδυ, γύρω στις 9 μ.μ. (τοπική ώρα), ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί στην πλατφόρμα 9 του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Φρανκφούρτης/Μάιν. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, ένας άνδρας πυροβόλησε ξαφνικά έναν άλλον άνδρα στο κεφάλι. Κάθε βοήθεια ήρθε πολύ αργά για το θύμα, το οποίο πέθανε ακαριαία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, καθώς το θύμα κείτεται στο έδαφος, ο δράστης σημαδεύει ξανά με το όπλο το κεφάλι του. Λέγεται ότι υπήρξαν συνολικά τρεις πυροβολισμοί.

Η σκηνή αυτή συνάδει και με τις δηλώσεις της Εισαγγελίας: «Όταν το θύμα είχε πέσει στο έδαφος, ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε τον 27χρονο άλλες δύο φορές στο κεφάλι». Το θύμα είναι ένας 27χρονος Τούρκος πολίτης που δεν έχει καταγεγραμμένη διεύθυνση στη Γερμανία. Ο 54χρονος ύποπτος κατάγεται από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν είναι γνωστός στην αστυνομία», δήλωσε η Εισαγγελία. Ο δράστης έχει επίσης τουρκική υπηκοότητα. Η σχέση μεταξύ του θύματος και του δράστη παραμένει ασαφής.

Man Shot Dead at Frankfurt Central Station

In front of dozens of travelers, a killer coldly executed a 27-year-old man at Frankfurt’s main train station.

Police arrested the 54-year-old suspect, both Turkish citizens. The motive is unknown. pic.twitter.com/FDeo2U2tnp

— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2024