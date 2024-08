Τάρα Ντέιβις – Χάντερ Γουτντχολ: Η ιστορία αγάπης μιας Ολυμπιονίκη με έναν Παραολυμπιονίκη

Είναι δύο πολύ γνωστοί αθλητές στον κόσμο έχοντας κατακτήσει μαζί τρία ολυμπιακά μετάλλια, αλλά η ιστορία αγάπης αυτής της Ολυμπιονίκη και του Παραολυμπιονίκη έχει μια ταπεινή αρχή. Η Τάρα Ντέιβις και ο Χάντερ Γουτντχολ έχουν χαρακτηριστεί ως ένα «ισχυρό ζευγάρι Ολυμπιονίκη- παραολυμπιονίκη» και γνωρίστηκαν σε μια συνάντηση στίβου στο Αϊντάχο το 2017, όταν ήταν ακόμα στο λύκειο. Λίγο μετά, ο Χάντερ έστειλε μήνυμα σε έναν φίλο του, γράφοντάς του: «Αυτό είναι το κορίτσι που θα παντρευτώ». Την δυνατή αγάπη τους, την επιβεβαίωσαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα βίντεο με τον παραολυμπιονίκη να πανηγυρίζει την νίκη της συζύγου του στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγινε viral.

Παρακολουθώντας από τις κερκίδες, το βίντεο δείχνει τον Χάντερ να φωνάζει με πάθος: «έλα μωρό μου». Και μετά το υπέροχο άλμα της Τάρα στα 7,10 μ., ο σύζυγός της έσπευσε στο μπροστινό μέρος της κερκίδας και φώναξε: «Ω Θεέ μου! Ω Θεέ μου. Μωρό μου, είσαι Ολυμπιονίκης! Ω Θεέ μου, τα κατάφερες!». Ακολούθως, η Τάρα πήδηξε στην αγκαλιά του, ενώ ο Χάντερ συνέχιζε να φωνάζει: «Τα κατάφερες!».

«Ορκίζομαι ότι είναι πιο χαρούμενος από εκείνη. Κλαίω βλέποντάς τον. Η αγάπη είναι όμορφη». «Αυτό είναι τόσο υπέροχο» πρόσθεσε κάποιος ακόμη με έναν άλλον να σχολιάζει: «Με έκανε να συγκινηθώ. Όμορφη η αγάπη». Εν αναμονή λοιπόν, της εμφάνισης του Χάντερ Γουίντχολ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 που αρχίζουν στα τέλη Αυγούστου, ας δούμε την ιστορία αγάπης τους.

Ο Χάντερ γεννήθηκε με μια πάθηση που ονομάζεται ημιμέλεια περόνης, που σημαίνει ότι τα οστά της περόνης στα κάτω άκρα του δεν σχηματίστηκαν ποτέ πλήρως. Όταν ήταν 11 μηνών, οι γονείς του, Τάι και Ρέισον, πήραν την απόφαση να ακρωτηριάσουν τα πόδια του κάτω από το γόνατο. Μιλώντας στο People τον Αύγουστο του 2021, ο Χάντερ εξήγησε: «Χρειάστηκε πραγματικά λίγος χρόνος για να καταλάβουμε ότι ο ακρωτηριασμός θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση». Παρόλο που γεννήθηκε στη Τζόρτζια, η οικογένεια του Χάντερ μετακόμισε αρκετές φορές όταν ήταν παιδί – πριν εγκατασταθεί τελικά στη Γιούτα. Το 2017, ο Χάντερ και η Τάρα – που μεγάλωσε στην Καλιφόρνια – πήραν και οι δύο μέρος στους Αγώνες Simplot στο Αϊντάχο. Μιλώντας στον λογαριασμό «The Way We Met» στο Instagram, ο Χάντερ θυμήθηκε τη στιγμή που είδε την Τάρα και είπε στον καλύτερο του φίλο: «Γαμ@@@, αυτό το κορίτσι είναι πολύ όμορφο. Θα την παντρευτώ».

Όσο για την Τάρα, είπε ότι ο Χάντερ της τράβηξε την προσοχή όταν τον είδε να αγωνίζεται στα 400 μέτρα. «Απλά τον είδα και είπα: ‘Ω, ποιος είναι αυτός;’ Τον χάζεψα». Μετά την κούρσα, η Τάρα τον πλησίασε και τον αγκάλιασε. Λίγο αργότερα, στην τελετή απονομής των μεταλλίων έπιασαν την κουβέντα και μόλις επέστρεψε σπίτι η Τάρα, τον ακολούθησε στο Instagram.

Όταν ο Χάντερ την ακολούθησε κι αυτός, η Τάρα του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: «Πέρασε η ώρα για ύπνο». Με εκείνο να απαντά: «Περίμενα αυτό το μήνυμα, συγνώμη». Τους επόμενους μήνες, το ζευγάρι έστελνε συχνά μηνύματα, με την Τάρα να αστειεύεται πως έμαθε ότι ο μελλοντικός σύζυγός της χόρευε πολύ ωραία. Τον Ιούνιο, πήγαν το πρώτο τους ραντεβού, με τον παραολυμπιονίκη να οδηγεί 2 ώρες μέχρι το μέρος όπου η Τάρα έκανε προπονήσεις στην Καλιφόρνια. Τον επόμενο μήνα, έκαναν γνωστή τη σχέση τους. Και τον Ιούλιο του 2021, στην τετραετή επέτειό τους, σε ανάρτησή της έγραψε: «Πριν από τέσσερα χρόνια πήρα την καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ! Ξύπνησα στις 6 το πρωί, οδήγησα 2 ώρες μόνο και μόνο για να κάνω παρέα με αυτό το παιδί με το οποίο ήμουν πολύ ερωτευμένη. Αποδείχτηκε ότι και εκείνος ήταν ερωτευμένος μαζί μου».

Οι δρόμοι τους όμως χώρισαν και πάλι όταν ο Χάντερ γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Άρκανσας ενώ η Τάρα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, το οποίο απέχει 11 ώρες με το αυτοκίνητο. Σε συνέντευξή της στο Elle το 2021, η Τάρα δήλωσε για την εξ αποστάσεως σχέση τους: «Εξισορροπούμε την εξ αποστάσεως σχέση μας με την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την υπομονή. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μάθαμε πώς να επικοινωνούμε και να λειτουργούμε ως ζευγάρι. Υπήρξαν πολλές στιγμές που δεν ήταν καλές, αλλά μάθαμε από αυτά τα μαθήματα και θέλουμε να λειτουργήσει η σχέση μας. Προσπαθούμε να βλέπουμε και την άλλη πλευρά μιας διαφωνίας. Προσπαθούμε να μην λέμε ο ένας στον άλλον πώς πρέπει να αισθανόμαστε».

