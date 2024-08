Κέβιν Σπέισι χρεοκοπία: Ο ηθοποιός αρνείται να φύγει από το σπίτι του

Ο Κέβιν Σπέισι αρνείται να εγκαταλείψει το πολυτελές σπίτι του στη Βαλτιμόρη, αφότου το έχασε σε πλειστηριασμό κατάσχεσης έναντι 3,24 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο επενδυτής Σαμ Ασγκάρι είναι ο φερόμενος νέος ιδιοκτήτης του τεράστιου παραποτάμιου ακινήτου, που βρίσκεται σε μια προβλήτα που εκτείνεται στον ποταμό Πατάπσκο, σε τιμή ευκαιρίας κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο δικαστήριο της Βαλτιμόρης. Αλλά αυτό που μπορεί ο ίδιος να θεωρούσε μια ομαλή συμφωνία μετατράπηκε τελικά σε πονοκέφαλο, καθώς ο διάσημος ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, φέρεται να μην παραδίδει τα κλειδιά. «Αυτή τη στιγμή, αρνείται να φύγει» αποκάλυψε ο Ασγκάρι στο Baltimore Banner. «Ζητάει 6 μήνες για να φύγει από το ακίνητο χωρίς να πληρώσει τίποτα». Ο Ασγκάρι πρόσθεσε πως η άρνηση του Σπέισι να φύγει, τον έχει αναγκάσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους δικηγόρους του ηθοποιού.

Ωστόσο, ο Έντουαρντ Λι , δικηγόρος του Σπέισι, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς αυτούς. «Η κατηγορία του Ασγκάρι είναι ψευδής» δήλωσε.

Το ακίνητο των 836 τετραγωνικών μέτρων, που κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως «το πιο εξαιρετικό σπίτι της Βαλτιμόρης», ήταν η κύρια κατοικία του Κέβιν Σπέισι κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περιόδου που πέρασε μετά την απόλυσή του από την επιτυχημένη σειρά του Netflix «House of Cards», μετά από πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Ο ηθοποιός είχε αγοράσει αρχικά το ακίνητο για το παχυλό ποσό των 5,65 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017. Ο Ασγκάρι, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο σε τοπικό επίπεδο νωρίτερα φέτος για την αγορά του σπιτιού που έζησε ο θρύλος της Βαλτιμόρης Johns Hopkins στα παιδικά του χρόνια, φέρεται να προσπαθεί να πάρει στην κατοχή του το σπίτι του Κέβιν Σπέισι εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες, ωστόσο έχει βρεθεί σε νομικές διαμάχες με τους δικηγόρους του. Η πώληση του σπιτιού του Σπέισι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου γι’ αυτό το εμβληματικό ακίνητο» δήλωσε στην New York Post, ο Σαμ Σεϊμπάνι από την Compass, ο οποίος είχε καταχωρήσει προς πώληση το ακίνητο.

Η άρνηση πάντως του Κέβιν Σπέισι να φύγει είναι μόνο το τελευταίο κεφάλαιο σε μια σειρά οικονομικών προβλημάτων για τον έκπτωτο σταρ. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Ιούνιο στον Πιρς Μόργκαν, ο Σπέισι, εξομολογήθηκε: «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα» παραδεχόμενος ότι πνίγεται στα χρέη, αδυνατεί να πληρώσει τα νομικά έξοδα και έχει αναγκαστεί να μεταφέρει τα υπάρχοντά του σε αποθήκη.

JUST IN: Actor Kevin Spacey breaks down in tears saying he owes millions of dollars and his house will be in foreclosure during an interview with Piers Morgan pic.twitter.com/KhS02RKX21

— HustleBitch (@HustleBitch_) June 11, 2024