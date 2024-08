Κασσελάκης λίστα γάμου: Τι γράφει η ιστοσελίδα, ποιοι ανταποκρίθηκαν

Σε λιγότερες από δύο εβδομάδες τελείται στην Κρήτη ο γάμος του Στέφανου Κασσελάκη με τον Τάιλερ Μακμπέθ και όπως φαίνεται όλα είναι έτοιμα και απομένουν μόνο λεπτομέρειες. Το ζευγάρι έχει ρυθμίσει και το θέμα των δώρων που ως συνήθως λαμβάνουν οι νεόνυμφοι από τους καλεσμένους τους. Ο γάμος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τάιλερ θα τελεστεί στις 30 Αυγούστου στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στον Βοτανικό Κήπο Χανίων. Το πάρτι για τον γάμο θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου, όπως φαίνεται και στο προσκλητήριο. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για τους καλεσμένους από το εξωτερικό ο wedding planer έχει ανοίξει ειδικό λογαριασμό σε γνωστή αμερικανική ιστοσελίδα διοργάνωσης γάμων προκειμένου Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μακμπέθ να δέχονται εκεί χρήματα ως δώρο.

Μετρητά έως 2.500 δολάρια

Στην ιστοσελίδα honeyfund.com γίνονται δωρεές χρημάτων έως και 2.500 δολάρια, ενώ στην εν λόγω σελίδα που έχει φτιαχτεί για το ζευγάρι ως φιξ επιλογές δίνονται τα 100, 250, 500 δολάρια και στην επιλογή «άλλο ποσό» η δυνατότητα να δωρίσει κάποιος από 10 δολάρια ως 2.500 δολάρια.

Πρόκειται για την αντίστοιχη λίστα γάμου που υπάρχει και στην Ελλάδα και συνήθως αναγράφεται στην πρόσκληση, με τα ζευγάρια να δίνουν ένα λογαριασμό τράπεζας ώστε όσοι καλεσμένοι το επιθυμούν να τους καταθέσουν χρήματα, αντί δώρων. Στις ΗΠΑ τα χρηματικά δώρα γάμου γίνονται με αυτόν τον τρόπο, ώστε οι φορολογικές υπηρεσίες να έχουν άμεση πρόσβαση και να μπορούν να ελέγξουν και να φορολογήσουν τα ποσά, όπως αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ταυτότητα του συγκεκριμένου σάιτ αναφέρει πως «είναι το μόνο μητρώο δώρων που πραγματοποιεί τον μήνα του μέλιτος των ονείρων σας και σας δίνει τη δυνατότητα να χαρείτε για πάντα με τη βοήθεια των φίλων και της οικογένειάς σας -με μηδενικές χρεώσεις. Φτιαγμένο για ζευγάρια που δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες, το Honeyfund είναι ο πιο αξιόπιστος ιστότοπος για μήνα του μέλιτος και ταμειακό μητρώο με δώρα σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια».

Οι ευχές μαζί με τις δωρεές

Μάλιστα, φαίνεται ότι όποιος έχει καταθέσει τη δωρεά του στο ζευγάρι για τον μήνα του μέλιτος αφήνει και ένα σχόλιο μεταφέροντας τις ευχές του. Μεταξύ άλλων στο Guest Book εμφανίζεται να έχει υπογράψει και ο αντιπρόεδρος της Meta, John Allen Thomas, ο οποίος είχε επισκεφτεί την ελληνική Βουλή με τον κ. Κασσελάκη. Έγραψε συγκεκριμένα το εξής σχόλιο: «Tyler, Stefanos- We hope this gift helps you find a few moments where politics aren’t the hot topic of discussion—unless, of course, you’re debating the best beaches. Congratulations! Please consider this a small campaign contribution to your personal happiness fund, Stefanos. We’re confident this will yield bipartisan support from both you and Tyler! May y’alls honeymoon be filled with landslide victories of relaxation, adventure, and joy. xoxo, John Allen & Adam».

Μήνυμα έχει αφήσει και ο πλαστικός ιατρός Νίκος Μεταξωτός με την σύζυγό του: “Wishing you a lifetime filled with love, joy, and countless beautiful moments together!”.

Σε άλλα μηνύματα γράφουν:

“Dear Tyler and Stefanos, I wish you, at your new chapter of your lives, happiness and joy. May your love grow stronger and all of your dreams come true. Love, Elia!”

“To the dynamic duo, Stefanos and Tyler, may your marriage be filled with passion, brilliance, and a love that transcends even the most heated political discussions. May your love continue to inspire us all every day. Wishing you endless creativity and joy in your life together. Dimitris & Kostas”

“Dear Stefanos and Tyler, Congratulations on your beautiful journey together! Your love and commitment to each other is truly inspiring. May your life together be filled with joy, laughter, and endless love. Wishing you both a lifetime of happiness and cherished moments. Love, Thanos & James”