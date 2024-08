Return to your Roots: Ήρθαν σε επαφή με τις ρίζες τους

Από 1-10 Αυγούστου 2024 έλαβε χώρα στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας Ροδόπης «Παίδων Χώρα» το θερινό Πρόγραμμα πολιτισμικής εμβάπτισης Return to your Roots που συνδιοργάνωσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο, το εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Hellenic American Leadership Council και το Center for Hellenic Studies του University of Chicago. Μέγας χορηγός του Θερινού Προγράμματος ήταν ο ομογενής Αλέξανδρος Πίσιος, ενώ το πρόγραμμα στήριξαν η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας Κομοτηνής, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Δήμοι Καβάλας, Κομοτηνής και Μαρωνείας Σαπών.

10 νεαροί ομογενείς, ηλικίας 18-23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες Αμερικής παρακολούθησαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με καθημερινή διδασκαλία της ελληνικής που προσέφεραν εθελοντικά απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, βιωματικά εργαστήρια για το αρχαίο θέατρο και την παραδοσιακή μαγειρική, εκπαιδευτικές επισκέψεις στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, στην Θάσο, στο Εθνολογικό μουσείο Αλεξανδρούπολης, στη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, το Πόρτο Λάγος.

Στόχος του θερινού προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να ενδυναμώσουν την ελληνική τους ταυτότητα και την ελλονομάθειά τους και παράλληλα να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την ιστορία της, την ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία της, τον λόγιο και λαϊκό πολιτισμό της, ώστε στο πλαίσιο της ήπιας διπλωματίας να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της περιοχής.