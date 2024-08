Φωτιά στην Αττική – ΕΠαΔαΠ: Κάηκε περίπου 10% υψηλού δάσους

Στοιχεία για την έκταση που κάηκε από τη φωτιά στην Αττική έδωσε το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών ΕΠαΔαΠ/ Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτά, από τη συνολικά καείσα έκταση, ποσοστό περίπου 10% συνιστούσε υψηλό δάσος με δενδρώδη βλάστηση, ενώ οι υπόλοιπες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αποτελούνταν από χαμηλή, θαμνώδη δασική βλάστηση και βραχώδη-πετρώδη εδάφη με φρυγανώδη και χορτολιβαδική βλάστηση.

Η ανακοίνωση:

Δελτίο τύπου για την πυρκαγιά στην περιοχή Βαρνάβα – Πεντέλη Αττικής που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου 2024: Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας που υλοποίησε το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών ΕΠαΔαΠ/ Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Laboratory of Forest Management and Remote Sensing του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης | Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), με το οποίο η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Hellenic Ministry of Environment and Energy έχει αναπτύξει συνεργασία, προκύπτει:

