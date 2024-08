Κουρσκ επίθεση: «Κρατάμε 100 αιχμαλώτους», λέει ο Ζελένσκι

Στην κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους στο Κουρσκ της Ρωσίας υποστηρίζει ότι προέβη ο ουκρανικός στρατός, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Κίεβο, από την έναρξη των επιχειρήσεων στα ρωσικά εδάφη, κρατά 100 αιχμαλώτους πολέμου. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Wall Street Journal ανέφεραν ότι η Ρωσία απέσυρε μέρος των στρατευμάτων της από την Ουκρανία, ως απάντηση για τις επιθέσεις εντός της επικράτειάς της. Ασαφές παραμένει, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, πόσα στρατεύματα αποσύρονται και ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί ακόμη να κατανοήσει τη σημασία της ρωσικής κίνησης, την ώρα που τα στρατεύματα εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για να αποκρούσουν την ουκρανική εισβολή, πάνω από μία εβδομάδα μετά την έναρξή της. Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Έκτακτων Αναγκών έδειξε πλάνα και φωτογραφίες με όσους έχουν εκκενώσει την περιοχή, να μπαίνουν σε λεωφορεία οπλισμένοι με τα υπάρχοντά τους. Αν και η Μόσχα υποστήριξε ότι άρχισε να αναχαιτίζει την επίθεση στο Κουρσκ, ο κυβερνήτης του γειτονικού Μπέλγκοροντ κήρυξε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενος συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις.

Η ουκρανική τηλεόραση, σε ρεπορτάζ που μετέδωσε δημοσιογράφος που βρίσκεται στην πόλη δείχνει ουκρανικά στρατεύματα να κατεβάζουν ρωσική σημαία από κτίριο στο Κουρσκ. Τα πλάνα έδειχναν ένα τριώροφο κτίριο στην πόλη Σούτζα και τρεις στρατιώτες να κατεβάζουν τη σημαία ενώ φώναζαν «δόξα στην Ουκρανία». Αν και η Μόσχα υποστηρίζει ότι άρχισε να αναχαιτίζει την επίθεση, ο κυβερνήτης του γειτονικού Μπέλγκοροντ κήρυξε περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επικαλούμενος συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις. Οι κάτοικοι των πόλεων και των χωριών του Κουρσκ συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς συνεχίζεται η εισβολή της Ουκρανίας στη συνοριακή περιοχή. Περίπου 121.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή ή έχουν εγκαταλείψει μόνοι τους τις πληγείσες περιοχές.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται και στην Ουκρανία, όπου ενεργειακή εγκατάσταση χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό drone, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος. Νωρίτερα, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε 17 από τα 23 ρωσικά drone από τη νυχτερινή επίθεση. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο αναλυτής του Sky News σε θέματα άμυνας δήλωσε στο δίκτυο ότι η Ουκρανία δεν προσπαθεί να κατακτήσει τη Ρωσία. Αντίθετα, η εισβολή της είναι στρατηγικό αντίμετρο. Η επίθεση, που θεωρείται σχετικά μικρή, προκαλεί ανασφάλεια στη μεθόριο, ενώ ο σχεδιασμός ενοχλεί τις ρωσικές αρχές. Άλλωστε, αναφέρει, η εκκένωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Κουρσκ δείχνει ότι οι επιθέσεις, παρά την προσπάθεια της Ρωσίας να τις υποβαθμίσει, έχουν αντίκτυπο. Ήδη, η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει ρωσικό έδαφος, αλλά θέλει να προστατεύσει ζωές. «Είναι μια στρατιωτική τακτική… αν πετύχει, είναι λαμπρή. Αν δεν δουλέψει, σε βάζει σε περισσότερους μπελάδες απ’ ό,τι ξεκίνησες», σχολίασε ο Κλαρκ, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν χωρίς αμφιβολία από το ρωσικό έδαφος κάποια στιγμή, ωστόσο πιθανότατα θα χρειαστεί να δώσουν τη μάχη για αρκετό καιρό ακόμα.

🚨⚡Ukrainian film crew shows footage from Sudzha, Kursk region

The city was not destroyed. There was some damage caused by air bombs dropped by the Russian air force

Ukrainian Forces Liberation of Kursk lowered the Russian flag. The Ukrainian flag flies in the Kursk region🇺🇦✝️ pic.twitter.com/fPcp4TTKnl

— vanhoa (@vanhoa2272) August 14, 2024