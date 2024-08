Νικ Κέιβ παιδιά: “Το κενό που έμεινε μου επέτρεψε να δω τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο”, λέει για την απώλεια των γιων του

Ο Νικ Κέιβ μίλησε για την τραγωδία που έχει ζήσει, αφού έχασε δύο γιους μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία. Το 2015, ο 15χρονος γιος του, Άρθουρ έπεσε στα βράχια κοντά στο Μπράιτον του Ανατολικού Σάσεξ, μετά από χρήση LSD. O θάνατος του 31χρονου Τζέθρο ήρθε σε λιγότερο από επτά χρόνια. O εθισμένος στα ναρκωτικά γιος του θρυλικού τραγουδιστή Νικ Κέιβ πέθανε σε ένα φθηνό μοτέλ. Δεν έγιναν γνωστά τα αίτια πίσω από τον θάνατό του. Ο Νικ Κέιβ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Australian Story και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει με την παρουσιάστρια, της υπενθύμισε πως την ίδια μέρα συμπληρωνόταν ένας χρόνος από τον θάνατο του Τζέθρο. Αμέσως, εκείνη του ζήτησε συγγνώμη για τον προγραμματισμό της συνέντευξης, με τον Νικ Κέιβ να της απαντά: «Δεν φταίτε εσείς. Απλά είναι περίεργο για μένα, γιατί είναι σαν να πηδάμε κατευθείαν σε αυτό το θέμα».

