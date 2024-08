Τζέσικα Άλμπα Μύκονος: «Ο παράδεισος»

H Τζέσικα Άλμπα φαίνεται πως πέρασε εκπληκτικά στις διακοπές της στην Ελλάδα και θέλησε να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της. Την Κυριακή 11 Αυγούστου, η 43χρονη ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram που περιείχε αποσπάσματα από την πρόσφατη απόδρασή της στην Μύκονο, φροντίζοντας μάλιστα να μοιραστεί τα δικά της tips με must do για όσους από τους ακολούθους της πρόκειται ή ελπίζουν να ταξιδέψουν στο ελληνικό νησί. Στο βίντεο, το οποίο είχε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «(It Goes Like) Nanana» της Peggy Gou, η Τζέσικα Άλμπα, μαζί με τα τρία παιδιά της, την 26χρονη Χόνορ, την 12χρονη Χέβεν και τον 6χρονο Χάγιες, καθώς και τον σύζυγό της, Κας Γουόρεν, φαίνονται να απολαμβάνουν ελληνικά πιάτα, να κολυμπούν στη θάλασσα και να κάνουν βόλτες με σκάφος. Σε άλλα αποσπάσματα εικονίζεται η οικογένεια να διασκεδάζει σε κάποιο μπαρ, την ηθοποιό να πίνει κρασί καθώς χαλαρώνει σε μια ξαπλώστρα και τα παιδιά της να κάνουν βόλτες στη θάλασσα με φουσκωτά παιχνίδια. «Ευγνώμονες για μια καταπληκτική εβδομάδα στον παράδεισο» έγραψε η Τζέσικα Άλμπα στη λεζάντα της ανάρτησης, προτού μοιραστεί τις προτάσεις της για φαγητό, διαμονή και δραστηριότητες.

Τα tips της Τζέσικα Άλμπα για το τι να κάνετε στη Μύκονο

Ξεκινώντας μοιράστηκε τις συμβουλές τις για φαγητό, γράφοντας: «Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια με νόστιμο φαγητό με τα καλύτερα vibes και θέα στο νησί». Στη λίστα της περιλαμβάνονται τα πάντα, από παραθαλάσσια μπαρ με διασκέδαση, μέχρι πιο εκλεπτυσμένα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Για τη διαμονή τους, η ηθοποιός έγραψε ότι νοίκιασαν μια πολυτελή βίλα – και αναφέρθηκε μάλιστα στα δύο άτομα που βοήθησαν στο σχεδιασμό ολόκληρου του ταξιδιού. «Δεν ήταν μόνο το σπίτι εκπληκτικό, αλλά ο Ζακ και η Άννα ήταν απολύτως απίστευτοι – έκαναν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι κάθε μέρα ήταν τέλεια σχεδιασμένη, πήγαμε σε όλα τα καλύτερα μέρη, φάγαμε το πιο νόστιμο φαγητό και πραγματικά περάσαμε μια καταπληκτική εβδομάδα», έγραψε η Τζέσικα Άλμπα. «Σας ευχαριστούμε για όλα!». Τέλος, η ηθοποιός κατέγραψε όλες τις πολλές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε η παρέα της κατά τη διάρκεια των διακοπών της, όπως βαρκάδα, κολύμπι και άλλα.

«Υπάρχουν τόσες πολλές όμορφες παραλίες και beach clubs στο νησί – πήραμε ξαπλώστρες στο @santamarinamykonos και στο @alemagou_mykonos και περάσαμε τις καλύτερες μέρες», συνέχισε, πριν περιγράψει την εμπειρία της από την ενοικίαση σκάφους. «Σας ευχαριστούμε @mykonosboattrips – περάσαμε τόσο καλά το νησί, την Πάρο και την Αντίπαρο, τη Ρήνεια και τη Δήλο (συνιστώ ανεπιφύλακτα να πάρετε έναν οδηγό για να μάθετε για αυτό το συναρπαστικό μέρος)». Αστειεύτηκε επίσης ότι το tubing και τα θαλάσσια σπορ ήταν η τέλεια δραστηριότητα τόσο για τα παιδιά της όσο και για τον 45χρονο Γουόρεν. «Στο Super Paradise Beach μπορείτε να κάνετε τόσες πολλές διαφορετικές δραστηριότητες – τα παιδιά (και οι μπαμπάδες ) πήγαν για tubing και ήταν επικό». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ηθοποιός των Fantastic Four έδειξε ακόμα περισσότερα πλάνα από το ταξίδι της οικογένειάς της, μοιράζοντας φωτογραφίες στο Instagram της και αποθεώνοντας την Μύκονο.