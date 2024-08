Εθνικός Ύμνος – Τελετή Λήξης 2024: Μια υπέροχη στιγμή

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, καθώς οι Γάλλοι δεν ξέχασαν τη χώρα απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορική διοργάνωση.

Κατά το ανατριχιαστικό τελετουργικό, ο Εθνικός Ύμνος της χώρας μας ήχησε στο Σταντ Ντε Φρανς, με τα φώτα να έχουν σβήσει, ενώ στη συνέχεια υψώθηκε η ελληνική σημαία. Όλα αυτά έγιναν σε ένα δυστοπικό σκηνικό πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Athens 1896 🇬🇷 to Paris 2024 🇫🇷

It’s always worth remembering Pierre de Coubertin’s vision for the modern Olympic Games and the contribution of Greece.#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/BiHfQNGrQu

